Японский скалолаз в эпичной схватке на горе отбился от медведя: видео поединка

В Японии скалолаз, покоряя вершину горы Футаго, столкнулся с черным медведем. Встреча могла завершиться трагедией, но альпинист оказался не робкого десятка - мужчина не растерялся и вступил в схватку с косолапым. Держась за один из выступов, человеку удалось отбиться от грозного зверя.

Невероятная битва попала на камеру, установленную на шлеме скалолаза, и видео было опубликовано в сети.

Произошло все на территории японского национального парка Фудзи-Хаконэ-Идзу, возле города Чичибу в префектуре Сайтама, к западу от Токио. Мужчина карабкался на спящий вулкан Футаго, и уже при спуске из зарослей на скалистом хребте на него выскочил медведь.

Как признался позже альпинист, благополучно вернувшийся на базу, вместо страха он "переключился на ощущение того, что у меня нет другого выбора, как столкнуться с ним", передает издание brobible.com.

Выяснилось, что медведеборец в детстве изучал каратэ, но позже стал увлекаться смешанными единоборствами. Турист полагает, что знание боевых искусств ему и помогло в этой схватке с мохнатым хищником.

Как видно на ролике, мужчина, на которого бросается медведь, сталкивает его вниз. Когда же зверь поднимается за альпинистом вверх и пытается ухватить лапами - мужчина отбивается от него ударами по морде, а затем взбирается обратно на гребень наверху и с тревогой оглядывается - нет ли преследования.

Видео, опубликованное в сети, набрало огромное количество просмотров, и сделало смелого альпиниста знаменитостью.

В Японии обитают два вида медведей: азиатский черный медведь и бурый медведь. Японский черный отличается от своих собратьев, обитающих в США, и живет в смешанных и лиственных горных лесах. Эти животные оказались под угрозой исчезновения из-за потери среды обитания в результате вырубки лесов, различных дорожно-транспортных происшествий в стране восходящего солнца, поясняет advnture.com.

Азиатский черный медведь (фото: ISTOCKPHOTO / TTSHUTTER)

Восточный Хонсю - единственное место, где еще проживает значительное количество черных медведей. Считается, что их осталось менее 10 тысяч особей.

По данным Bear Conservation, азиатские черные медведи в основном ведут ночной образ жизни, что помогает избежать встреч с людьми. Они строят себе жилища-берлоги на крутых склонах, и еще - на деревьях, которые используют для отдыха, еды и сна.