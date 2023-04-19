Горбатый кит чуть не проглотил дайвера во время съемок косаток: вот как это выглядело

Швейцарский дайвер Энди Шмид из Цюриха чуть не оказался в пасти горбатого кита вместе с сельдью, которой решил полакомиться гигантский обитатель глубин около побережья Скьверей в Норвегии. Подводный фотограф фиксировал кормящихся косаток, и не ожидал появления нового голодного исполина.

Дайвер находился рядом со стаей сельди, и за массой рыбы не видел, как к ним приближается горбатый кит. В определенный момент рыбешки ринулись в разные стороны, и одновременно из глубины вперед вырвалось огромное морское животное с раскрытой пастью.

Энди признается, что инцидент вызвал у него выброс адреналина, который "буквально зашкаливал". Хотя подводный фотограф и понимал, что даже если бы он оказался в пасти кита - все равно бы не был проглочен из-за своих размеров.

Так, вход в желудок у китов не настолько широкий, чтобы туда мог попасть взрослый человек, и если бы мужчина таки оказался внутри пасти животного - морской исполин бы просто его выплюнул.

Швейцарский подводный фотограф чудом избежал пасти горбатого кита у побережья Норвегии (фото: Andy Schmid Underwater Photography / CATERS NEWS)

"Я фотографировал косаток, кормящихся сельдью в Норвегии, когда внезапно из ниоткуда появился голодный горбатый кит и бросился прямо на шар с наживкой для сельди, вылетев из глубины, и его невозможно было увидеть за всей рыбой", - вспоминает он.

Эти моменты были запечатлены на камеру.

Видео: норвежский горбатый кит чуть не закусил подводным дайвером из Швейцарии

Фотограф также рассказал, что каждую зиму огромные косяки сельди мигрируют из открытого океана во фьорды северной Норвегии и привлекают большое количество крупных хищников, таких как косатки и горбатые киты.

"Наблюдать за тем, как косатки питаются сельдью, используя так называемую технику кормления каруселью - очень увлекательно, но это непросто из-за различных факторов, таких как ограниченный свет и видимость, быстрое действие, а также холодная поверхность и температура воды", - объясняет Энди.

Потрясающие снимки косаток, горбатых китов и других обитателей глубин в акватории Норвегии Энди Шмид публикует в сети. Вот какие это зрелищные кадры:

Косатки и киты, снятые у побережья Норвегии (фото: facebook.com/andy.schmid.photography)