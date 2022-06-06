Набагато смачніше сирників! Готуємо українські манники на сковороді

Інгредієнти

Для начинки:

Сир кисломолочний 10% - 180 г

Ізюм - 20 г

Ванільний цукор - 10 г

Цукор - за смаком

Для манного тіста:

Манна крупа - 90 г

Молоко - 450 г

Ванільний цукор - 10 г

Цукор - за смаком

Сіль - 1 щіпка

Яйце - 1 шт.

Цукор - 0,5 ч. л.

Сіль - щіпка

Вершкове масло - 10 г

Покрокове приготування

Для начинки змішайте сир, родзинки, ванільний цукор, за смаком можна додати ще звичайного цукру.

Яйце змішайте з сіллю і цукром до однорідності.

В молоко додайте ванільний цукор, звичайний цукор, дрібку солі. Доведіть молоко до кипіння, тонкою цівкою введіть манну крупу. Постійно перемішуючи, варіть 3-4 хвилини до загустіння. Дуже важливо, щоб манна каша була густою, інакше нічого не вийде.

Поверхню дуже рясно присипте борошном. Столову ложку змочіть у воді і викладіть 1 ст. л. манної каші на борошно, швидко сформуйте з неї коржик, по центру викладіть сирну начинку, защипніть краї і сформуйте пиріжок у формі човника. Все робити потрібно, поки манна каша гаряча, якщо вона охолоне, нічого вже не вийде, тому працювати потрібно дуже швидко, а каструлю з манною кашею накривати кришкою, щоб каша не остигала.

Манники обмокніть в яйці і обсмажте на олії до рум'яності. Готові манники викладіть на паперові рушники, щоб вбрався зайвий жир. Змастіть вершковим маслом.