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Набагато смачніше сирників! Готуємо українські манники на сковороді

Скріншот відео: Манники з сиром на сковороді
Автор: Світлана Мащенко

Манники з сирною начинкою - чудова альтернатива сирникам. Цю українську страву готують на сковороді, а інгредієнти - прості і доступні.

Рецептом поділилася відомий фуд-блогер Alina FooDee.

Інгредієнти

Для начинки:

  • Сир кисломолочний 10% - 180 г
  • Ізюм - 20 г
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Цукор - за смаком

Для манного тіста:

  • Манна крупа - 90 г
  • Молоко - 450 г
  • Ванільний цукор - 10 г
  • Цукор - за смаком
  • Сіль - 1 щіпка
  • Яйце - 1 шт.
  • Цукор - 0,5 ч. л.
  • Сіль - щіпка
  • Вершкове масло - 10 г

Покрокове приготування

Для начинки змішайте сир, родзинки, ванільний цукор, за смаком можна додати ще звичайного цукру.

Яйце змішайте з сіллю і цукром до однорідності.

В молоко додайте ванільний цукор, звичайний цукор, дрібку солі. Доведіть молоко до кипіння, тонкою цівкою введіть манну крупу. Постійно перемішуючи, варіть 3-4 хвилини до загустіння. Дуже важливо, щоб манна каша була густою, інакше нічого не вийде.

Поверхню дуже рясно присипте борошном. Столову ложку змочіть у воді і викладіть 1 ст. л. манної каші на борошно, швидко сформуйте з неї коржик, по центру викладіть сирну начинку, защипніть краї і сформуйте пиріжок у формі човника. Все робити потрібно, поки манна каша гаряча, якщо вона охолоне, нічого вже не вийде, тому працювати потрібно дуже швидко, а каструлю з манною кашею накривати кришкою, щоб каша не остигала.

Манники обмокніть в яйці і обсмажте на олії до рум'яності. Готові манники викладіть на паперові рушники, щоб вбрався зайвий жир. Змастіть вершковим маслом.

Раніше ми писали, як приготувати десерт з молока без міксера всього за п'ять хвилин.

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