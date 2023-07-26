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Гора печенья из простейших ингредиентов за 30 минут: держите быстрый рецепт

Как приготовить печенье без муки (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Простое печенье из минимума ингредиентов точно покорит вас своим вкусом. А ваша семья будет просить готовить его снова и снова.

Рецептом поделилась фудблогер Наталья Жук в своем Instagram.

Ингредиенты

Чтобы приготовить вкуснейшее печенье, вам понадобятся:

  • яйца - 2 шт.
  • сахар - 100 г
  • масло растительное - 125 мл
  • йогурт или сметана -125 г
  • цедра лимона
  • манная крупа - 450 г
  • разрыхлитель - 10 г
  • сахарная пудра

Как готовить

Сначала вбейте в миску два яйца, добавьте сахар и щепотку соли, перемешайте.
Далее добавьте масло и несладкий йогурт или сметану. Также натрите цедру одного лимона, снова хорошо смешайте.

Далее к манной крупе добавьте разрыхлитель. Замесите тесто, накройте полотенцем и оставьте примерно на 10 минут.

После этого сделайте небольшие шарики, хорошо обваляйте в сахарной пудре. Накройте противень пергаментом и положите сверху шарики. После этого поставьте их в разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте примерно 10-15 минут. Готово!

Раньше мы писали о том, как быстро приготовить творожную запеканку.

Также читайте, легкий рецепт бисквитного рулета с клубникой.

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