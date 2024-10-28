Google готовит вторую версию Gemini: когда ждать релиза

В декабре 2023 года Google анонсировала первую версию языковой модели Gemini, а теперь, по слухам, компания планирует выпустить Gemini 2.0 спустя год.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей о Google и Android 9to5Google .

Согласно информации от The Verge, Google хочет официально объявить и "широко выпустить" Gemini 2.0 в декабре. В отчете также говорится, что "модель не демонстрирует того прироста производительности, на который рассчитывала команда под руководством Демиса Хассабиса".

Однако, похоже, что "эта тенденция наблюдается у всех компаний, разрабатывающих ведущие большие модели". Кроме того, никаких других подробностей о том, каких функций можно ожидать, не сообщается.

В декабре 2023 года Google представила подробную информацию о Gemini 1.0 и сделала версию 1.0 Pro доступной через Bard (до переименования), в то время как Nano появилась в Pixel 8 Pro. В феврале этого года версия 1.0 Ultra стала доступна в Gemini Advanced.

За ней в феврале должна была последовать новая модель Gemini 1.5 с расширенным окном контекста, а подписчики gemini.google.com получили бы к ней доступ в мае.

Под "широким выпуском" Google, возможно, планирует повторить эту двустороннюю доступность как для разработчиков, так и для конечных пользователей.

Если декабрьские планы оправдаются, у Google будет годовой цикл выпуска своих крупнейших моделей, который будет проходить примерно между майскими конференциями разработчиков I/O.