Google отключает важную функцию в Play Store: что известно

Google представила функцию обмена приложениями в Play Store еще в 2022 году. Эта опция позволяет пользователям делиться приложениями с другими находящимися рядом пользователями через магазин Google Play.

Однако не каждое приложение можно отправить. Например, нельзя делиться платными приложениями, книгами, фильмами, приложениями с ограничением по возрасту, а также корпоративными.

Тем не менее, функция все же полезна. Вы можете отправлять приложения без быстрого Wi-Fi или доступа к интернету, так как она использует Quick Share (ранее известный как Nearby Share).

К сожалению, функция обмена приложениями в Play Store скоро будет отключена.

В примечаниях к декабрьскому обновлению Play Store версии 44.1 Google ясно указывает, что эта функция будет удалена. "Функция "Поделиться приложениями" в Google Play будет упразднена", - говорится в заметках.

Однако аналогичная функция доступна в приложении Files by Google. Через него можно делиться любым Android-приложением на вашем телефоне с помощью Quick Share.

Что касается обмена приложениями через Play Store, возможно, пройдет некоторое время, прежде чем Google полностью удалит эту возможность, даже после выхода версии с внесенными изменениями.