Google лишит некоторых владельцев Android возможности расплачиваться с помощью смартфона: названа причина

Начиная со следующего месяца компания Google ужесточает минимальные требования для работы Google Wallet (Google Кошелек) на устройствах Android и Wear OS. Пока сервис поддерживает смартфоны с установленной Android 7.0 Nougat или более свежими версиями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей о Google и Android 9to5Google .

Почему оплата смартфоном станет недоступна

Согласно новому документу поддержки, "Google Кошелек потребует Android 9 или более позднюю версию на смартфоне и Wear OS 2.x или более позднюю версию на умных часах". Также Google Wallet сообщает, что "обновления безопасности" будут недоступны для версий Android 9 и ниже.

"Чтобы обеспечить большую безопасность функций Wallet, таких как оплата транзакций касанием, мы должны иметь возможность отправлять обновления безопасности на ваше устройство", - заявили в компании.

На другой странице справки, которая еще не была обновлена, в качестве обязательного требования указан Android 7.0. Когда Google Wallet был выпущен в 2022 году (чтобы заменить приложение Google Pay), в списке была указана версия Android 5.0.

Таким образом, это повлияет на пользователей Android Nougat (2016: 7.0, 7.1) и Oreo (2017: 8.0, 8.1). По данным Android Studio, совокупная распространенность Android 9 Pie (по состоянию на октябрь 2023 г.) составляет 86,4 процента.

Google также повышает минимальные требования для приложения Google Wallet для Wear OS. Теперь он может работать только на Wear OS 2.x или более новых версиях операционной системы.

К счастью, все модели Samsung Galaxy Watch с Wear OS работают под управлением Wear OS 4. Таким образом, это изменение не повлияет на носимые устройства этого бренда.