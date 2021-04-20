Google назвав борщ російським блюдом: скандал отримав продовження

З чого все почалося

20 квітня на сайті з'явилася публікація, в якій борщ називається чи не головною стравою в ресторанах "від Хабаровська до Бреста".

"Історія борщу сягає в глибину століть, але у двадцятому столітті цей простий і ситний суп став основним блюдом у меню кафе від Хабаровська до Бреста", - написали автори Google.

Скріншот (artsandculture.google.com)

Також вони зазначили, що спочатку готували суп з борщівником, який згодом був замінений іншими інгредієнтами, а назва "борщ" стала ніби-то збірною для супів з кислим смаком.

У статті також наголошується, що в куховарських книгах є багато варіантів борщу, серед яких український (з тертим салом і часником), московський (з беконом, сосисками і вареною яловичиною), а також борщ по-флотськи, в який входить червоний перець і копчена свинина. Де, наприклад, у традиційній російській кухні взявся бекон - не уточнюється.

Продовження скандалу

Буквально через кілька годин публікація була змінена. Так, автори змінили підпис до першого слайду.

"Історія борщу сягає в глибину століть, але у двадцятому столітті цей простий і ситний суп став основним блюдом кафе декількох країн, включаючи Росію", - говорить новий варіант підпису.

Скріншот (artsandculture.google.com)

Слід звернути увагу ще й на те, що в добірці "російським блюдом" називається також шашлик. Хоча ця страва є традиційною для країн Середньої Азії.

Також є пельмені, що потрапили в російську кухню з Уралу та Сибіру.

Але є ще один нюанс. Ця добірка Google створена за підтримки російського пропагандистського видання LIFE і... Федерального агентства по туризму РФ, яке "просуває російський туристичний продукт на внутрішньому і світовому ринках".

Додамо, що в компанії Google підкреслюють: "Деякі історії створюються незалежними авторами і не завжди відображають позицію організацій, які надали матеріали".

Як би там не було, зараз триває підготовка номінаційного досьє українського борщу в репрезентативний список нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Тому, швидше за все, вже скоро ніхто не посміє називати борщ російським блюдом.