Google красиво поздравил украинцев с Днем Независимости: как выглядит праздничный дудл

Как выглядит новый дудл ко Дню Независимости Украины 2024

Дудл в честь Дня Независимости Украины 2024

Какими были дудлы в честь Дня Независимости в прошлые годы

Напомним, что прошлогодний дудл был проиллюстрирован художницей из Киева Полиной Дорошенко.

"Этот праздник чествует несокрушимость духа украинского народа и помнит всех, кто отдал жизнь за свою страну - включая тех, кто все еще воюет сейчас", - написали тогда о Дне Независимости представители Google.

Полина в своем дудле уделила большое внимание деталям. Например, цвет кроссовок, элементы вышивки, а также здесь присутствует керамический петух, ставший "символом несокрушимости, стойкости на все вызовы настоящего".

Дудл в честь Дня Независимости Украины 2023

В 2022 году Google поздравил украинцев с Днем Независимости дудлом от харьковской художницы Ольги Штонды.

Дудл в честь Дня Независимости Украины 2022

За год до этого "дудл независимости" содержал стилизованное изображение казацкой чайки с трезубцем на парусах.

Дудл в честь Дня Независимости Украины 2021

В 2020 году дудл был украшен "национальным цветком Украины" - подсолнухом, "который в начале 19 века пережил бум выращивания на плодородных землях современной Украины".

Дудл в честь Дня Независимости Украины 2020

Первый дудл, посвященный Дню Независимости Украины, появился в 2019 году. Он простенький, но зато был анимированный.

Дудл в честь Дня Независимости Украины 2019