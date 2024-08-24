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Google красиво поздравил украинцев с Днем Независимости: как выглядит праздничный дудл

Google посвятил новый дудл Дню Независимости Украины (Фото: unsplash.com)
Автор: Любовь Блажко

24 августа, в День Независимости Украины, Google посвятил свой новый дудл этому национальному и важному для каждого из нас празднику.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Google Doodles.

Как выглядит новый дудл ко Дню Независимости Украины 2024

Дудл в честь Дня Независимости Украины 2024

Какими были дудлы в честь Дня Независимости в прошлые годы

Напомним, что прошлогодний дудл был проиллюстрирован художницей из Киева Полиной Дорошенко.

"Этот праздник чествует несокрушимость духа украинского народа и помнит всех, кто отдал жизнь за свою страну - включая тех, кто все еще воюет сейчас", - написали тогда о Дне Независимости представители Google.

Полина в своем дудле уделила большое внимание деталям. Например, цвет кроссовок, элементы вышивки, а также здесь присутствует керамический петух, ставший "символом несокрушимости, стойкости на все вызовы настоящего".

Дудл в честь Дня Независимости Украины 2023

В 2022 году Google поздравил украинцев с Днем Независимости дудлом от харьковской художницы Ольги Штонды.

Дудл в честь Дня Независимости Украины 2022

За год до этого "дудл независимости" содержал стилизованное изображение казацкой чайки с трезубцем на парусах.

Дудл в честь Дня Независимости Украины 2021

В 2020 году дудл был украшен "национальным цветком Украины" - подсолнухом, "который в начале 19 века пережил бум выращивания на плодородных землях современной Украины".

Дудл в честь Дня Независимости Украины 2020

Первый дудл, посвященный Дню Независимости Украины, появился в 2019 году. Он простенький, но зато был анимированный.

Дудл в честь Дня Независимости Украины 2019

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