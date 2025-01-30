Google готовит неожиданное отключение в Chrome: кого это коснется и как избежать

Детали изменений

Начиная с начала 2025 года, Chrome Sync перестанет работать на устаревших версиях браузера. Ограничение коснется версий, которым более четырех лет.

Пользователи таких версий увидят сообщение с просьбой обновить Chrome, чтобы "начать синхронизацию" или "продолжить использование данных Chrome в аккаунте Google".

“С начала 2025 года Chrome Sync (использование и сохранение данных в аккаунте Google) перестанет работать на версиях Chrome старше четырех лет. Если ваша версия браузера устарела, вы можете увидеть сообщение об ошибке: "Обновите Chrome, чтобы начать синхронизацию" или "Обновите Chrome, чтобы продолжить использовать данные Chrome в вашем аккаунте Google", - объяснили в Google

По умолчанию обновления Chrome включены и применяются при перезапуске браузера, поэтому на большинство пользователей это изменение не повлияет. Оно затронет лишь тех, кто отключил обновления вручную или использует устаревшую операционную систему, которая не поддерживает новые версии Chrome.

Даже в таком случае многие смогут использовать версии браузера, выпущенные в последние четыре года. Например, Windows 7, поддержка которого завершилась в 2020 году, все еще позволяет обновиться до Chrome 109, выпущенного в 2023 году. Это означает, что пользователи Windows 7 сохранят возможность синхронизации примерно до 2027 года.