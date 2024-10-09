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Google Docs добавляет функцию, которая облегчит работу с большими текстами

Среда 09 октября 2024 14:35
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Google Docs добавляет функцию, которая облегчит работу с большими текстами Новые вкладки в Google Docs помогут вам эффективно работать с объемными документами (фото: Getty Imsges)
Автор: Павел Колесник

Google выпустил новую функцию для Docs, которая упростит разбивку информации на отдельные разделы и последующий поиск и доступ к ней.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget.

Что известно о нововведении

Компания вводит вкладки в Docs, упрощая поиск нужной информации в ваших документах.

Вместо того, чтобы создавать несколько файлов Doc или просто использовать заголовки для организации информации, вы можете записывать все, что хотите, в отдельные вкладки, что будет намного быстрее, чем просматривать длинный документ.

Вкладки также могут сделать сотрудничество с коллегами менее хаотичным.

В своем объявлении Google перечислил несколько примеров того, как вкладки могут помочь людям. "Менеджер проекта может создать вкладку для бюджета, ролей и обязанностей, целей и ключевых дат, чтобы его рабочая группа могла не сбиться с пути”, - написала компания.

Помимо примеров Google, мы также можем увидеть, что эта функция будет полезна авторам, которые могут использовать отдельные вкладки для своего плана, профилей персонажей, планов сюжета, деталей сценария и других важных заметок.

Вкладки документа будут занимать левую часть интерфейса Google Docs. Вы можете создать несколько подвкладок под каждой вкладкой, если хотите еще более разбить информацию, которая должна идти в этот раздел.

Если вы измените имя вкладки, вы также сможете установить эмодзи для наилучшего представления того, о чем идет речь, что затем заменит значок статьи по умолчанию.

Новая функция уже начала распространяться и будет доступна всем пользователям Google Workspace, а также всем пользователям с личными аккаунтами Gmail в течение следующих 15 дней.

Google Docs добавляет функцию, которая облегчит работу с большими текстами

Теперь вы можете создавать несколько вкладок и подвкладок в одном файле Google Doc (gif: Engadget)

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