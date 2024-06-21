За рамки стандартной проверки. Как убрать подчеркивания слов в Word, которые многих бесят

Красная волнистая линия, большая проблема для каждого работающего в документе Word. Она появляется в Microsoft Word, беспощадно подчеркивая текст, указывая на предполагаемые ошибки и требуя вашего внимания. Но что делать, если вы не согласны с суждением Word?

Понимание подчеркивания

Красная волнистая линия, также известная как волнистое подчеркивание, обычно указывает на орфографическую или грамматическую ошибку, обнаруженную встроенными инструментами проверки Word. Они отлично подходят для обнаружения опечаток и грамматических ошибок, но иногда они могут быть излишне усердны.

Причины, по которым вы можете увидеть красную волнистую линию

Ошибки: опечатки, неправильно написанные слова и грамматические ошибки вызовут подчеркивание.

Проблемы форматирования: несоответствие регистра или использование нестандартных символов могут быть отмечены.

Иностранный язык: текст, написанный на другом языке, нежели тот, который установлен для вашего документа, будет подчеркнут.

Технические термины: специальный жаргон или технические термины, отсутствующие в словаре Word, могут быть отмечены.

Как избавиться от красной волнистой линии

Исправить ошибку

Если это настоящая опечатка или грамматическая ошибка, самым простым решением будет исправить ее. Word обычно предлагает варианты, когда вы щелкаете правой кнопкой мыши по подчеркнутому тексту.

Игнорировать ошибку

Для собственных имен, технических терминов или преднамеренных стилистических вариантов вы можете просто щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Пропустить" или "Пропустить все" (если слово встречается несколько раз). Это уберет подчеркивание в данном случае (или во всех случаях), но не добавит слово в словарь.

Добавить в словарь

Если вы планируете часто использовать подчеркнутое слово, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Добавить в словарь". Это добавит слово в ваш личный словарь, предотвращая его пометку Word как ошибку в будущем.

Отключить проверку правописания

Это крайняя мера, но если подчеркивание отвлекает, а вы уверены в своей орфографии и грамматике, вы можете временно отключить проверку правописания.

Перейдите в меню "Файл", затем "Параметры", далее "Правописание" и снимите флажки рядом с пунктами "Проверять орфографию в процессе набора текста" и "Отмечать грамматические ошибки в процессе набора текста".

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Не забудьте позже снова включить их, чтобы не пропустить настоящие ошибки.