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В Google Chrome появилась функция быстрой очистки истории браузера: как пользоваться

Как быстро удалить всю историю в браузере Chrome (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Google предоставляет новую функцию в браузере Chrome для устройств Android, которая позволяет легко удалить историю просмотров всего за несколько кликов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт последних новостей о Google и Android 9to5Google.

Пункт "Очистить историю" расположен в основном меню (на кнопке ⋮). При выборе этой опции всплывающее окно предупреждает, что будут удалены данные за последние 15 минут, включая историю посещений, открытые вкладки, файлы cookie и кэш. Пользователь может также выбрать период очистки: последний час, 24 часа, 7 дней, 4 недели или за все время.

Для более точной настройки можно воспользоваться кнопкой "Еще", которая перенаправляет на стандартное меню "Очистить историю".

Как быстро очистить историю браузера Chrome (фото: 9to5Google)

Подобная функциональность доступна в десктопной версии Chrome через аналогичную кнопку в основном меню, а также через комбинацию клавиш Ctrl+Shift+Delete (Cmd+Shift+Delete на Mac) для быстрой очистки истории просмотров.

Напомним, что Google запускает масштабное обновление Chrome.

Читайте также о лучших расширениях для Chrome в 2023 году.

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