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Голубовська назвала умову, за якої людство не зможе перемогти коронавірус

Вівторок 26 січня 2021 21:50
Голубовська назвала умову, за якої людство не зможе перемогти коронавірус
Ольга Голубовська назвала умову, за якої неможливо буде перемогти COVID-19 (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Якщо коронавірус буде передаватися від людей до тварин і назад, то людству з ним буде практично неможливо впоратися. У цьому впевнена лікар-інфекціоніст, позаштатний спеціаліст МОЗ Ольга Голубовська.

Свою думку вона висловила в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Одна з найбільш неприємних подій, яка сталася з цим коронавірусом, це те, що він виник від тварин, але зараз передається від людини до людини. Якщо цей вірус почне передаватися від людини до тварини, як сталося з норками (в Данії - ред.), і навпаки - це вже буде зовсім інша історія, ми вже не зможемо з ним практично впоратися", - зазначила Голубовська.

Нагадаємо, Голубовська назвала три сценарії розвитку епідемії COVID-19 в Україні. За її словами, перший сценарій - коронавірус зійде нанівець. Але більш ймовірний сценарій, що через пару років захворювання стане сезонним і їм будуть хворіти літні люди і ті, хто перебуває в групі ризику.

При цьому найстрашніший сценарій стосується наростання смертності громадян, яке не буде припинятися. Голубовська вважає, що в найближчі три місяці буде зрозуміло, як далі будуть розвиватися події.

Раніше у дітей виявили симптом COVID-19, який можна сплутати іншою хворобою.

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Новини України Життя Ольга ГолубовскаяКоронавірус

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