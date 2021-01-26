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Голубовская назвала условие, при котором человечество не сможет победить коронавирус

Вторник 26 января 2021 21:50
Голубовская назвала условие, при котором человечество не сможет победить коронавирус
Ольга Голубовская назвала условие, при котором невозможно будет победить COVID-19 (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Если коронавирус будет передаваться от людей к животным и обратно, то человечеству с ним будет практически невозможно справиться. В этом уверена врач-инфекционист, внештатный специалист Минздрава Ольга Голубовская.

Свое мнение она высказала в эфире телеканала "Украина 24".

"Одно из самых неприятных событий, которое случилось с этим коронавирусом, это то, что он возник от животных, но сейчас передается от человека к человеку. Если этот вирус начнет передаваться от человека к животному, как случилось с норками (в Дании - ред.), и наоборот - это уже будет совсем другая история, мы уже не сможем с ним практически справиться", - отметила Голубовская.

Напомним, Голубовская назвала три сценария развития эпидемии COVID-19 в Украине. По ее словам, первый сценарий - коронавирус сойдет на нет. Но более вероятный сценарий, что через пару лет заболевание станет сезонным и им будут болеть пожилые люди и те, кто находится в группе риска.

При этом самый страшный сценарий касается нарастающей смертности граждан, которая не будет прекращаться. Голубовская считает, что в ближайшее три месяца будет ясно, как дальше будут развиваться события.

Ранее у детей выявили симптом COVID-19, который можно спутать другой болезнью.

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Новости Украины Жизнь Ольга ГолубовскаяКоронавирус

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