ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Голубовська назвала три сценарію розвитку епідемії COVID-19 в Україні

Вівторок 26 січня 2021 08:41
Голубовська назвала три сценарію розвитку епідемії COVID-19 в Україні
Ольга Голубовська розповіла, як може розвиватися епідемія коронавірусу (фото: РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Епідемія коронавірусу в Україні може піти за трьома можливим сценаріями, які зараз можна прогнозувати. У цьому впевнена доктор-інфекціоніст, позаштатний спеціаліст МОЗ Ольга Голубовська. Медик озвучила три можливі шляхи поширення інфекції в нашій країні.

Про можливі сценарії вона розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24". Голубовська дала відповідь на питання, чи може коронавірус зникнути, як грип в цьому сезоні.

"Є три сценарії. Це зійде нанівець (коронавірус – ред.) один сценарій. Але найбільш вірогідний сценарій, що через рік-два після того, як воно виникло, захворювання стане сезонним і сконцентрується на групах ризику, літніх людей", - розповіла інфекціоніст.

Найстрашніший сценарій медик навіть озвучувати не хоче, але натякнула, що це стосується наростаючої смертності, яка не буде припинятися. На думку Голубовської, найближчі три місяці точно нам покажуть, як далі будуть розвиватися події.

Відзначимо, що в останні дні МОЗ в Україні повідомляє про рекордно низькі показники захворюваності коронавірусом в країні. Так, наприклад, за 25 січня в Україні зафіксовано 2779 випадків COVID-19.

Нагадаємо, що раніше Ольга Голубовська назвала симптом коронавірусу, який означає легку форму хвороби.

Також ми повідомляли, що ведучий інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла, який період року перенесення коронавірусної інфекції найбільш важке і небезпечне для людини. За даними лікаря, в зимовий період людина отримує найбільші дози збудника.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Ольга Голубовская

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся