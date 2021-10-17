Лікар назвала ще одну небезпеку коронавірусу "Дельта": кількість хворих зростатиме
Коронавірус в Україні набирає обертів, і медики прогнозують пік захворюваності ближче до кінця жовтня. Одним з активних Штамів в Україні лікарі називають "Дельту".
Як повідомила в інтерв'ю для "Укрінформ" лікар-інфекціоніст консультативно-діагностичної поліклініки Житомирської обласної клінічної лікарні Ольга Сахневич, у штаму "Дельта" є ще одна небезпека.
За словами фахівця, швидкість поширення цього штаму значно вище, ніж у перших варіантів захворювання. Інфікований штамом "Дельта" може під час спілкування заразити від 9 до 11 осіб. Хворі з іншими штамами коронавірусу раніше могли інфікувати в середньому 2 осіб.
"Цей штам коронавірусу відрізняється від інших тим, що його швидкість поширення значно вище, ніж була у першого "китайського" штаму. Якщо раніше одна хвора людина при спілкуванні могла заразити коронавірусом до 1,5 - 2 осіб, то при штамі "Дельта" - вже 9-11 осіб", - зазначила Сахневич.
Вона додала, що цей фактор призведе до швидкого зростання кількості хворих з COVID-19. І в групи інфікованих потрапить більше дітей і підлітків.
"Така швидкість його поширення пов'язана з тим, що рушійною силою передачі коронавірусу будуть якраз діти та підлітки. Щорічно на початку епідсезону, коли йде підйом захворюваності респіраторними захворюваннями й грипом, ми спостерігаємо, що першими хворіють діти. Вони захворіли, принесли хворобу в сім'ю, а потім у другій хвилі у нас хворіють дорослі", - резюмувала фахівець.
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