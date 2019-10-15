Голову вмочили в борщ: Нікітюк висміяла відому телеведучу (відео)

Леся Нікітюк розповіла про новий сміливий челлендж
Леся Нікітюк розсмішила мережу кумедною пародією на свою колегу, а заодно закликала підписників взяти участь у челенджі #TODAYIWILL та розповіла про призи переможцям. Відома телеведуча в Instagram опублікувала смішний ролик, в якому "пояснила" недавнє рішення змінити імідж.
Теледіва, яка днями пофарбувала свє світле волосся в рожевий колір, перевтілилася на відео на популярну в 90-х роках ведучу програми "Без табу", колишню нардепку (VI скликання) Ольгу Герасим'юк.
У сценці вона нібито відповідає на запитання, що ж спонукало Нікітюк так "затупити" або "голову вмочити в борщ".
"Ну дивіться, зараз всі так ходять. Це я ніколи раніше так не робила. Це такий челлендж - #TODAYIWILL - сьогодні я зроблю! От я прокинулася вранці та кажу собі - мені потрібно щось нове", - розповіла Леся і сама задала питання, що ж її "співрозмовниця" зробила в своєму житті подібного в рамках виклику.
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
На це телеведуча зізналася, що ніколи не пробовола аличу.
Нікітюк закликала фанів долучатися до конкурсу та розповіла про умови.
"Кинь собі виклик, приєднуйся до челленджу #TODAYIWILL. Публікуйте свої фото або відео хештегом #TODAYIWILL, тегни і підпишись на @glo_ukraine, щоб виграти можливість стати частиною мого нового треку, який я запишу разом з 10 найбільш яскравими учасниками челленджу", – йдеться в публікації.
Також Никитюк додала, що подителей вона визначить 25 жовтня.
Відео: instagram.com/lesia_nikituk
Треба сказати, що користувачі мережі сприйняли ролик неоднозначно - більшість підписників кумедне відео розсмішило, однак деякі не оцінили гумор. Крім того, замість пародії на Герасим'юк образ дехто "приміряв" на телеведучу, письменницю і журналістку Ольгу Фреймут. Додамо також, що коментатори вже почали розбирати "номер" Нікітюк на цитати.
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