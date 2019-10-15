Голову вмочили в борщ: Нікітюк висміяла відому телеведучу (відео)

Леся Нікітюк розсмішила мережу кумедною пародією на свою колегу, а заодно закликала підписників взяти участь у челенджі #TODAYIWILL та розповіла про призи переможцям. Відома телеведуча в Instagram опублікувала смішний ролик, в якому "пояснила" недавнє рішення змінити імідж.

Теледіва, яка днями пофарбувала свє світле волосся в рожевий колір, перевтілилася на відео на популярну в 90-х роках ведучу програми "Без табу", колишню нардепку (VI скликання) Ольгу Герасим'юк.

У сценці вона нібито відповідає на запитання, що ж спонукало Нікітюк так "затупити" або "голову вмочити в борщ".

"Ну дивіться, зараз всі так ходять. Це я ніколи раніше так не робила. Це такий челлендж - #TODAYIWILL - сьогодні я зроблю! От я прокинулася вранці та кажу собі - мені потрібно щось нове", - розповіла Леся і сама задала питання, що ж її "співрозмовниця" зробила в своєму житті подібного в рамках виклику.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На це телеведуча зізналася, що ніколи не пробовола аличу.

Нікітюк закликала фанів долучатися до конкурсу та розповіла про умови.

"Кинь собі виклик, приєднуйся до челленджу #TODAYIWILL. Публікуйте свої фото або відео хештегом #TODAYIWILL, тегни і підпишись на @glo_ukraine, щоб виграти можливість стати частиною мого нового треку, який я запишу разом з 10 найбільш яскравими учасниками челленджу", – йдеться в публікації.

Також Никитюк додала, що подителей вона визначить 25 жовтня.

Відео: instagram.com/lesia_nikituk

Треба сказати, що користувачі мережі сприйняли ролик неоднозначно - більшість підписників кумедне відео розсмішило, однак деякі не оцінили гумор. Крім того, замість пародії на Герасим'юк образ дехто "приміряв" на телеведучу, письменницю і журналістку Ольгу Фреймут. Додамо також, що коментатори вже почали розбирати "номер" Нікітюк на цитати.

Може мені теж у рожевий пофарбуватися...

Як завжди позитив!

Це Нікітюк або мужик? Коли сміятися над цим "гумором"? Маякніть!

Десятка - Красава!

"Голову вмочили в борщ"!

Пройшлася по Фреймут;

Аличі б!

Скрін коментарів