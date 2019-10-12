Смілива Нікітюк здивувала новим кольором волосся і поцілунком з дівчиною

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча запропонувала вгадати, чому вона пішла на радикальні зміни

Леся Нікітюк сміливо змінює гардероб і вбрання, в яких, то засвітить стрункі довгі ніжки, то підкреслить груди або стегна, але колір волосся Леді Ле завжди залишається незмінним – вона обирає бути блондинкою. Одного разу ведуча навіть показала фото, на якому зображена в 17-річному віці – на ньому майбутня зірка також красується з білявими локонами. Саме тому новина про те, що шоувумен змінила імідж і перефарбувалася, сколихнула її шанувальників.

Леді Ле опублікувала в instagram фото, на якому зображена з ... рожевими волоссям. Її локони яскравого відтінку струмують по плечах, а сама теледіва, схоже, дуже задоволена результатом перевтілення – вона широко посміхається. Макіяж зірки з акцентом на губи – помаду Леся підібрала в тон новим кольором волосся, зупинивши вибір на ніжно-рожевому подтоні.

"Червону ниточку на лівій руці помітили? Або відразу на волосся подивилися?

Так, перефарбувалася. Як думаєте, чому?

1. Буде щось цікаве

2. Псіханула

3. Джареду не подобаються білявки", - запропонувала шанувальникам непростий квест Леді Ле.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Думки коментаторів розділилися – одні вважали, що гряде щось цікаве, інші припустили, що зміна кольору волосся – порив і ініціатива самої теледіви.

Також шанувальники оцінили нове амплуа Лесі і їх думки розійшлися, правда, більшість вирішили, що рожевий колір прикрашає зірку.

Зміни - це завжди круто!

Дуже красиво

Це так КРАСИВО

Який жах! Сподіваюся, що це змивається

Красиво, Леся, Вам пасує!

Дуже гарно

Закохалася

Скріншот коментарів

У сторіз вона також показала свого друга перукаря-стиліста Михайла, який допоміг їй зважитися на експеримент з зовнішністю, а також свою подругу Наталю, з якою ... поцілувалася на камеру!

Леся Нікітюк з одним-стилістом (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Вона заявила, що ніколи б не постриглася під хлопчика, не пофарбувала б волосся в яскравий колір та не поцілувалася б з дівчиною прилюдно. Правда, потім вирішила жартома порушити останній пункт.

"Що нам соромитися? Ми давно дружимо! Ти мені як сестра! Якщо хто не знає, ми з Наташкою стільки пройшли разом... Познайомилися 10 років тому", - зі сміхом заявила ведуча.

Леся Нікітюк з подругою Наталею (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк прогулялася по Парижу в короткій сукні-піджаку оригінального крою від українського дизайнера Андре Тана.