"Мій образ дня": Леся Нікітюк потішила фото із вбиральні

Телеведуча знову продемонструвала яскраве почуття гумору
Леся Нікітюк - одна з найбільш веселих телеведучих України, що регулярно підтверджує на ТБ і в соцмережах. Шанувальники люблять її за неординарне почуття гумору і готовність посміятися над собою, а також часто відзначають її простоту і природність. Так, нещодавно шоувумен неабияк повеселила мережу, показавши свій "ранок з коханим", роль якого виконав її улюблений пес Рафік. Тепер же позитивна ведуча вирішила похвалитися стильним луком.
На своїй сторінці в Instagram Леся показала свій "образ дня" - вона позує в бежевій водолазці, яка вигідно підкреслила її тонку талію, і брюках в тон. Завершують аутфит туфлі на підборах, а також бежева сумочка, що лежить біля дзеркала.
Особливою родзинкою цього фото є те, що воно зроблено... в туалеті! За спиною Нікітюк можна побачити двері до кабінок - це явно якийсь модний заклад.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
"This is my look of the day. Дівчата як вам лук і трендовий клатч? як вам в принципі цей туалет?" - прокоментувала Леся у своєму жартівливому стилі.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Фоловерів з задоволенням підіграють ведучій і пишуть, що туалет виглядає дуже мило, та й сама вона нічого. Деякі також порівняли її сумку з пельменем.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, що Леся Нікітюк показала розкішні груди в білизні. Телеведуча розбурхала мережу пікантним селфи.