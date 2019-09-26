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"Мій образ дня": Леся Нікітюк потішила фото із вбиральні

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.09.2019 - 12:34
"Мій образ дня": Леся Нікітюк потішила фото із вбиральні
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча знову продемонструвала яскраве почуття гумору

Леся Нікітюк - одна з найбільш веселих телеведучих України, що регулярно підтверджує на ТБ і в соцмережах. Шанувальники люблять її за неординарне почуття гумору і готовність посміятися над собою, а також часто відзначають її простоту і природність. Так, нещодавно шоувумен неабияк повеселила мережу, показавши свій "ранок з коханим", роль якого виконав її улюблений пес Рафік. Тепер же позитивна ведуча вирішила похвалитися стильним луком.

На своїй сторінці в Instagram Леся показала свій "образ дня" - вона позує в бежевій водолазці, яка вигідно підкреслила її тонку талію, і брюках в тон. Завершують аутфит туфлі на підборах, а також бежева сумочка, що лежить біля дзеркала.

Особливою родзинкою цього фото є те, що воно зроблено... в туалеті! За спиною Нікітюк можна побачити двері до кабінок - це явно якийсь модний заклад.

&quot;Мій образ дня&quot;: Леся Нікітюк потішила фото із вбиральні

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"This is my look of the day. Дівчата як вам лук і трендовий клатч? як вам в принципі цей туалет?" - прокоментувала Леся у своєму жартівливому стилі.

&quot;Мій образ дня&quot;: Леся Нікітюк потішила фото із вбиральні

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фоловерів з задоволенням підіграють ведучій і пишуть, що туалет виглядає дуже мило, та й сама вона нічого. Деякі також порівняли її сумку з пельменем.

  • Оччень красиво, Вам йде!
  • Стильний туалет в туалеті
  • Дуже
  • Красуня))))
  • Мені подобається образ. Леся, вам треба в моделі йти, у вас прекрасні довгі ноги
  • Туалет на фоні Лесі просто шикарний
  • Клатч схожий на пельмень. Або ще на що, навіть не знаю
  • Виглядаєш класно you Beauty
  • Обожнюю штани карго
  • Красуня Лесуня тобі підходить все .
  • Клас!!! Це сумка-пельмень? Ні - краще галушка!!!
  • Тотал цибулю моя любов. Вам дуже красиво

&quot;Мій образ дня&quot;: Леся Нікітюк потішила фото із вбиральні

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк показала розкішні груди в білизні. Телеведуча розбурхала мережу пікантним селфи.

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