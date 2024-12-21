Главные ошибки, которые могут привести к пожару на новогодние праздники

Новогодние праздники - время магии, тепла и радости. Однако именно в этот период резко возрастает риск возникновения пожаров в домах. Причиной этого часто становятся человеческие ошибки, которые можно было бы легко избежать.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых распространенных ошибках, которые могут привести к пожару, и способах их избежания.

Неправильный выбор и использование гирлянд

Электрические гирлянды добавляют праздничного настроения, но часто становятся источником пожара. Ошибка в выборе некачественной продукции или игнорирование сертификатов безопасности может привести к короткому замыканию.

Еще одной проблемой является перегрузка электросети, когда на один удлинитель подключают несколько мощных устройств. Оставленные включенными гирлянды на ночь или во время отсутствия дома также представляют большую опасность.

Чтобы избежать этого, выбирайте сертифицированную продукцию, не перегружайте сеть и выключайте гирлянды, когда они не нужны. Также важно регулярно проверять состояние проводов на предмет повреждений.

Некачественные гирлянды могут легко загореться (фото: Freepik.com)

Опасность свечей и открытого огня

Свечи создают атмосферу уюта, но могут стать причиной трагедии. Часто их размещают рядом с легковоспламеняющимися предметами, такими как шторы, скатерти или елочные украшения. Забытые зажженные свечи остаются без присмотра, что значительно повышает риск возгорания.

Еще одной распространенной ошибкой является использование свечей на елках, что категорически запрещено. Чтобы избежать опасности, всегда размещайте свечи на безопасном расстоянии от других предметов и никогда не оставляйте их зажженными без присмотра.

Неправильная установка елки

Елка, особенно живая, может стать источником пожара, если установлена неправильно. Главной ошибкой является размещение елки вблизи обогревателей, каминов или других источников тепла. Сухие ветви быстро воспламеняются, и пожар распространяется за считанные минуты.

Еще одним риском является нестабильная основа елки, из-за чего она может упасть вместе с зажженными украшениями или гирляндами. Избегайте установки елки у выхода, чтобы в случае опасности не перекрывать пути эвакуации.

Регулярно проверяйте елку на сухость веток и используйте устойчивую основу. Это поможет создать праздничную атмосферу без лишних рисков.

Использование пиротехники в помещении

Фейерверки, бенгальские огни и хлопушки добавляют празднику яркости, но также несут серьезную угрозу. Часто люди используют пиротехнические средства в помещениях, где риск возгорания значительно выше. Неправильное хранение пиротехники вблизи источников тепла может привести к ее самовозгоранию.

Кроме того, игнорирование инструкций по использованию или небрежное обращение с огнем часто становится причиной ожогов и пожаров. Не забывайте, что во время военного положения использование пиротехники на открытом воздухе запрещено!

Бенгальские огни могут поджечь ковер или скатерть (фото: Freepik.com)

Игнорирование средств пожаротушения

Многие недооценивают важность наличия первичных средств пожаротушения дома. Например, в большинстве домов нет даже простого огнетушителя, а о пожарном одеяле или других средствах многие даже не слышали.

В случае возгорания паника только усложняет ситуацию, а отсутствие средств для тушения огня может привести к катастрофе. Еще одной распространенной ошибкой является непонимание, как правильно пользоваться огнетушителем или другими средствами.

Обязательно приобретите огнетушитель, разместите его в доступном месте и научитесь им пользоваться. Это простое действие, которое может спасти жизнь и имущество.