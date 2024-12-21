Головні помилки, які можуть призвести до пожежі на новорічні свята

Новорічні свята - час магії, тепла та радості. Проте саме в цей період різко зростає ризик виникнення пожеж у домівках. Причиною цього часто стають людські помилки, які можна було б легко уникнути.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про найпоширеніші помилки, які можуть призвести до пожежі, та способи їх уникнення.

Неправильний вибір та використання гірлянд

Електричні гірлянди додають святкового настрою, але часто стають джерелом пожежі. Помилка в виборі неякісної продукції або ігнорування сертифікатів безпеки може призвести до короткого замикання.

Ще однією проблемою є перевантаження електромережі, коли на один подовжувач підключають кілька потужних пристроїв. Залишені ввімкненими гірлянди на ніч або під час відсутності вдома також становлять велику небезпеку.

Щоб уникнути цього, обирайте сертифіковану продукцію, не перевантажуйте мережу та вимикайте гірлянди, коли вони не потрібні. Також важливо регулярно перевіряти стан проводів на предмет пошкоджень.

Неякісні гірлянди можуть легко спалахнути (фото: Freepik.com)

Небезпека свічок та відкритого вогню

Свічки створюють атмосферу затишку, але можуть стати причиною трагедії. Часто їх розміщують поруч із легкозаймистими предметами, такими як штори, скатертини чи ялинкові прикраси. Забуті запалені свічки залишаються без нагляду, що значно підвищує ризик займання.

Ще однією розповсюдженою помилкою є використання свічок на ялинках, що категорично заборонено. Щоб уникнути небезпеки, завжди розміщуйте свічки на безпечній відстані від інших предметів та ніколи не залишайте їх запаленими без нагляду.

Неправильна установка ялинки

Ялинка, особливо жива, може стати джерелом пожежі, якщо встановлена неправильно. Головною помилкою є розміщення ялинки поблизу обігрівачів, камінів чи інших джерел тепла. Сухі гілки швидко займаються, і пожежа поширюється за лічені хвилини.

Ще одним ризиком є нестабільна основа ялинки, через що вона може впасти разом із запаленими прикрасами чи гірляндами. Уникайте встановлення ялинки біля виходу, щоб у разі небезпеки не перекривати шляхи евакуації.

Регулярно перевіряйте ялинку на сухість гілок та використовуйте стійку основу. Це допоможе створити святкову атмосферу без зайвих ризиків.

Використання піротехніки в приміщенні

Феєрверки, бенгальські вогні та хлопавки додають святу яскравості, але також несуть серйозну загрозу. Часто люди використовують піротехнічні засоби в приміщеннях, де ризик займання значно вищий. Неправильне зберігання піротехніки поблизу джерел тепла може призвести до її самозаймання.

Крім того, ігнорування інструкцій з використання чи недбале поводження з вогнем часто стає причиною опіків і пожеж. Не забувайте, що під час воєнного стану використання піротехніки на відкритому повітрі заборонено!

Бенгальські вогні можуть підпалити килим або скатертину (фото: Freepik.com)

Ігнорування засобів пожежогасіння

Багато хто недооцінює важливість наявності первинних засобів пожежогасіння вдома. Наприклад, у більшості домівок немає навіть простого вогнегасника, а про пожежну ковдру чи інші засоби багато хто навіть не чув.

У разі займання паніка лише ускладнює ситуацію, а відсутність засобів для гасіння вогню може призвести до катастрофи. Ще однією поширеною помилкою є нерозуміння, як правильно користуватися вогнегасником або іншими засобами.

Обов’язково придбайте вогнегасник, розмістіть його у доступному місці та навчіться ним користуватися. Це проста дія, яка може врятувати життя та майно.