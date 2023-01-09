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"Главное не психувати": отец Назара из Волыни, ставшего звездой сети, обратился к украинцам

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Понедельник 09 января 2023 11:48
"Главное не психувати": отец Назара из Волыни, ставшего звездой сети, обратился к украинцам Отец маленького Назара обратился к украинцам (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Военнослужащий ВСУ Олег из Волыни, сын которого стал звездой сети из-за совета не "психувати", тоже трогательно обратился к украинцам. Словами Назара он призвал украинцев сохранять спокойствие и верить в защитников.

Видео опубликовали на странице 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого в Facebook.

Что сказал военный

На кадрах отец маленького Назара вспомнил слова сына и отметил, что украинцам действительно не стоит нервничать, переживать из-за войны, ведь ВСУ обязательно выгонят оккупантов из Украины.

"Не психуй! Помоем!". Малыш Назар "успокаивает" маму, и его слова стали мемом, набрав миллионные просмотры в социальных сетях! Отец Назара, Олег, воин нашей Княжеской 14-й бригады, для которого жена и снимала видео с сыном, успокаивает всю Украину", - отметили военные.

В бригаде отметили, что слова военного, подкрепленные боевым опытом, станут пророческими.

"Все будет мир! Все будет Украина. Главное не психувати", - сказал Олег.

Также в бригаде добавили, что его слова, подкрепленные боевым опытом, станут пророческими.

В комментариях украинцы заявили, что обращение военного их растрогало так же, как и слова его маленького сына. Они отметили, что верят в ВСУ и победу Украины.

Ранее мы сообщали, что 8-летний украинец собрал почти 60 тысяч для ВСУ.

Также мы писали, что мать погибшего военного передала миллион гривен для ВСУ.

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