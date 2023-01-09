"Головне не психувати": тато Назара з Волині, який став зіркою мережі, звернувся до українців
Військовослужбовець ЗСУ Олег із Волині, син якого став зіркою мережі через пораду не "психувати", теж зворушливо звернувся до українців. Словами Назара він закликав українців зберігати спокій та вірити в захисників.
Відео опублікували на сторінці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у Facebook.
Що сказав військовий
На кадрах тато маленького Назара згадав слова сина та зазначив, що українцям дійсно не варто нервувати, переживати через війну, адже ЗСУ обов’язково виженуть окупантів з України.
"Не психуй! Помиємо!". Малий Назар "заспокоює" маму, і його слова стали мемом, набравши мільйонні перегляди в соціальних мережах! Тато Назара, Олег, воїн нашої Князівської 14-ї бригади, для якого дружина і знімала відео з сином, заспокоює всю Україну", - зазначили військові.
У бригаді зазначили, що слова військового, підкріплені бойовим досвідом, стануть пророчими.
"Все буде мир! Все буде Україна. Головне не психувати", - сказав Олег.
Також в бригаді додали, що його слова, підкріплені бойовим досвідом, стануть пророчими.
У коментарях українці заявили, що звернення військового їх розчулило так само, як і слова його маленького сина. Вони зазначили, що вірять у ЗСУ та перемогу України.
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