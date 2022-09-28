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"Не психуй!" Трехлетний украинец стал звездой сети благодаря видео, которое снимали для папы на фронте

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Волынская область, Среда 28 сентября 2022 17:53
"Не психуй!" Трехлетний украинец стал звездой сети благодаря видео, которое снимали для папы на фронте На Волыни мальчик стал звездой сети (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

На Волыни трехлетний Назар стал звездой интернета. В сети появилось видео, где маленький украинец решил помочь маме с приготовлением блинов, а вместо этого вымазал в муку лицо, одежду и всю кухню. Когда мама увидела сына, он невозмутимо ответил: "Не психуй!"

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Фраза буквально заполонила все соцсети. Пользователи публикуют свои смешные ролики, используя аудиодорожку из видео с Назаром.

По словам мамы мальчика Ольги, сына она снимала, чтобы показать мужу, который сейчас защищает Украину на фронте.

"Хотел показать, что Назар в очередной раз здесь умеет делать, и просто похвасталась куме", - рассказала Ольга.

&quot;Не психуй!&quot; Трехлетний украинец стал звездой сети благодаря видео, которое снимали для папы на фронтеОльга Будько рассказала, как сын стал звездой сети (скрин)

На видео чумазый ребенок, увидев расстроенное лицо мамы, которой придется вымывать кухню и самого "повара", четко и уверенно произнес: "Ничего, помоем. Не плачь! Успокойся. Не психуй!"

В частности, когда Ольга поделилась роликом с кумой, ее дочь Юлия решила разместить видео в TikTok. Буквально через несколько часов оно собрало более 10 тысяч просмотров, а сейчас уже около 10 миллионов просмотров и 705 тысяч лайков.

&quot;Не психуй!&quot; Трехлетний украинец стал звездой сети благодаря видео, которое снимали для папы на фронтеТрехлетний Назарко из Волыни стал звездой сети (скрин)

Теперь фраза "Не психуй!" в семье Назара стала фирменной. Мальчик продолжает безобразничать и "помогать" маме с готовкой.

Ранее мы сообщали, что 8-летний украинец собрал почти 60 тысяч для ВСУ.

Также мы писали, что видео с гигантским псом породы аляскинский маламут покорило сеть.

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Волынская область мальчик