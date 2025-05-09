Главный признак, что вы переели сахара: не игнорируйте его!

Норма сахара в день

Американская ассоциация сердца рекомендует мужчинам потреблять не более 9 чайных ложек (36 г) добавленного сахара в день, тогда как женщинам следует ограничить потребление до 6 чайных ложек (25 г).

Однако важно различать натуральный и добавленный сахар. Натуральный естественно присутствует в продуктах, богатых углеводами, таких как фрукты, овощи, бобовые, молочные продукты и цельнозерновые.

Эти продукты также содержат необходимые питательные вещества, такие как витамины, минералы, белок, клетчатка, антиоксиданты и фитохимические вещества. Нет необходимости избегать этих богатых питательными веществами цельных продуктов, даже если вы пытаетесь ограничить потребление сахара.

Фактически, углеводы, содержащие натуральный сахар, должны составлять от 40% до 65% ежедневных калорий, поскольку они являются основным источником энергии.

С другой стороны, добавленный сахар добавляется во время обработки или приготовления для улучшения вкуса. Хотя большинство ассоциируют добавленный сахар с подслащенными напитками, десертами и конфетами, он также содержится во многих обработанных продуктах, таких как хлеб, цельнозерновые хлопья, растительное молоко, энергетические и протеиновые батончики, йогурты и соусы.

Признак, что вы едите много сахара

Если вам кажется, что вы переусердствовали с сахаром, вы можете заметить, что не чувствуете настоящего удовольствия после еды и часто ловите себя на том, что едите еще большее количество продуктов.

Это потому, что избыток добавленного сахара может нарушить сигналы голода и сытости.

Последствия чрезмерного употребления сахара

Продукты с высоким содержанием добавленного сахара неэффективно утоляют голод. Как следствие, это может привести к чувству голода вскоре после еды.

В исследовании шестнадцать женщин были разделены на две группы, чтобы оценить, как сахар влияет на голод. Одна группа потребляла типичный завтрак, а другая - такую же еду вместе с двумя подслащенными напитками.

Обе группы ждали три часа перед обедом, и исследователи следили за уровнем их голода в течение этого времени и во время следующего приема пищи.

Группа, которая употребляла сладкие напитки, сообщала о большем голоде между основными приемами пищи и ела больше на обед.

Кроме непосредственного влияния на чувство голода, чрезмерный сахар также может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем. Например, сахар питает бактерии во рту, что способствует кариесу.

Диета с высоким содержанием добавленного сахара также повышает риск серьезных заболеваний, включая высокое кровяное давление, ишемическую болезнь сердца, рак и преждевременную смерть.