Мэтью МакКонахи показался с опухшим лицом и напугал сеть. Что случилось с актером

Голливудский актер Мэтью МакКонахи сильно удивил фанатов. Он показал жуткое фото, на котором трудно не заметить серьезный отек на его лице.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу звезды.

54-летний актер поделился фотографией, на которой видно его заметно набухшую правую сторону лица. Его глаз отек, а щека изрядно надулась, по сравнению с другой стороной.

"Пчелиная припухлость", - подписал он фото, имея в виду то, что его ужалили.

Мэтью МакКонахи ужалила пчела (фото: instagram.com/officiallymcconaughey)

Кто-то из поклонников актера был взволнован его состоянием, а кто-то отреагировал шутя. Вот некоторые из комментариев:

Что случилось, господин? Ваш "зеленый свет" нужно всегда включать. Пожалуйста, позаботьтесь о себе, вы - наш пример для подражания.

Каким был мед по вкусу?

Черт, он все еще красивее меня.

Ей! Наложите немного льда!

Серьезно, мы надеемся, что с вами все хорошо

Запиши себе: если пчела сердится, то уж слишком поздно.

Что известно о Мэтью МакКонахи

Мэтью МакКонахи - американский актер, продюсер, режиссер и сценарист. Он родился 4 ноября 1969 в городе Ювалде, штат Техас. Артист начал свою актерскую карьеру в 1990-х годах, появляясь в телешоу и фильмах.

Мэтью МакКонахи (фото: instagram.com/officiallymcconaughey)

Его прорывная роль произошла с ним в 1993 году в фильме "Ошеломленный и смущенный". С тех пор он сыграл во многих успешных лентах, среди которых "Линкольн для адвоката", "Интерстеллар", "Джентльмены" и т.д.

В 2014 году он стал лауреатом премии "Оскар" за лучшую мужскую роль первого плана в фильме "Далласский клуб покупателей".