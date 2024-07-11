Мэтью МакКонахи показался с опухшим лицом и напугал сеть. Что случилось с актером
Голливудский актер Мэтью МакКонахи сильно удивил фанатов. Он показал жуткое фото, на котором трудно не заметить серьезный отек на его лице.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу звезды.
54-летний актер поделился фотографией, на которой видно его заметно набухшую правую сторону лица. Его глаз отек, а щека изрядно надулась, по сравнению с другой стороной.
"Пчелиная припухлость", - подписал он фото, имея в виду то, что его ужалили.
Мэтью МакКонахи ужалила пчела (фото: instagram.com/officiallymcconaughey)
Кто-то из поклонников актера был взволнован его состоянием, а кто-то отреагировал шутя. Вот некоторые из комментариев:
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Что случилось, господин? Ваш "зеленый свет" нужно всегда включать. Пожалуйста, позаботьтесь о себе, вы - наш пример для подражания.
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Каким был мед по вкусу?
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Черт, он все еще красивее меня.
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Ей! Наложите немного льда!
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Серьезно, мы надеемся, что с вами все хорошо
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Запиши себе: если пчела сердится, то уж слишком поздно.
Что известно о Мэтью МакКонахи
Мэтью МакКонахи - американский актер, продюсер, режиссер и сценарист. Он родился 4 ноября 1969 в городе Ювалде, штат Техас. Артист начал свою актерскую карьеру в 1990-х годах, появляясь в телешоу и фильмах.
Мэтью МакКонахи (фото: instagram.com/officiallymcconaughey)
Его прорывная роль произошла с ним в 1993 году в фильме "Ошеломленный и смущенный". С тех пор он сыграл во многих успешных лентах, среди которых "Линкольн для адвоката", "Интерстеллар", "Джентльмены" и т.д.
В 2014 году он стал лауреатом премии "Оскар" за лучшую мужскую роль первого плана в фильме "Далласский клуб покупателей".
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