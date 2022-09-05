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Субсидії та пільги в Україні платитимуть по-новому: як це працюватиме

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Україна, Понеділок 05 вересня 2022 09:43
Субсидії та пільги в Україні платитимуть по-новому: як це працюватиме Фото: субсидії в Україні платитимуть через Пенсійний фонд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики пропонує призначати субсидії та пільгb на оплату житлово-комунальних послуг через Пенсійний фонд України. Це необхідно в першу чергу для переселенців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соцполітики Оксани Жолнович під час телемарафону.

Знищені реєстри пільговиків

Як зазначила міністр, війна призвела до проблем з призначенням пільг субсидій. Зокрема на окупованих територіях були знищені реєстри, щоб не наражати на небезпеку пільговиків, серед яких багато ветеранів АТО/ООС.

"Якщо людина перемістилася з Херсону на нове місце і хоче поновити виплату субсидії на новому місці проживання, то це є проблематичним. Тому що справа її залишилася у Херсоні. І очевидно ця справа вже знищена. Бо з міркувань безпеки ми давали вказівки на окупованих територіях знищувати всі ці дані. Бо якщо дані реєстрів потраплять до рук окупантів, це дані про пільговиків, які дуже часто є учасниками АТО, то сім'ї можуть отримати проблеми", - сказала Жолнович.

Новий механізм призначення

Міністр повідомила, що через знищені реєстри пропонується інший алгоритм: переселенець звертається по субсидію до ЦНАП на новому місці проживання, після чого його заявка потрапляє у Пенсійний фонд.

"І незалежно, де ця людина звертається, її заявка обробляється у Пенсійному фонді. Обробка буде набагато швидшою, не потрібно буде піднімати відомості з району в центральний сервісний центр. Одразу формуватиметься виплатна відомість, і гроші будуть оперативніше надходити на рахунки, бо Пенсійний фонд своїм рішенням буде звертатися в банк, а банк одразу розкидатиме ці гроші на рахунки людей", - додала Жолнович.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики пропонує змінити механізм призначення субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг та призначати їх через Пенсійний фонд України.

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Міністерство соціальної політики Субсидії в Україні
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