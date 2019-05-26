Голова окремо від тіла: Сєдокову висміяли за фотошоп

Сєдокову викрили в обмані
Анна Сєдокова опублікувала фото з величезними червоними губами і нарвалася на критику користувачів за вульгарність. Крім того, помітно, як виконавиця намагалася скорегувати свою зовнішність у Фотошопі. Відповідний знімок артистка розмістила в Instagram.
На знімку Сєдокова позує в туалеті перед дзеркалом. А під фото опублікований мотивуючий пост, де виконавиця розповідає, як повірити в себе.
Користувачі відреагували на пост неоднозначно. Одні зазначили, що інформація, якою поділилася Анна виявилася корисною, а інші сконцентрувалися на зовнішньому вигляді виконавиці:
Нагадаємо, що Анна Сєдокова розповіла про відпочинок з трьома дітьми.
Раніше повідомлялося про те, що Анна Сєдокова приголомшила змінами у зовнішності.