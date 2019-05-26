Голова отдельно от тела: Седокову высмеяли за фотошоп

Седокову уличили в обмане
Анна Седокова опубликовала фото с огромными красными губами и нарвалась на критику пользователей за пошлость. Помимо того, заметно, как исполнительница пыталась скорректировать свою внешность в Фотошопе. Соответствующий снимок артистка разместила в Instagram.
На снимке Седокова позирует в уборной перед зеркалом. А под фото опубликован мотивирующий пост, где исполнительница рассказывает, как поверить в себя.
Пользователи отреагировали на пост неоднозначно. Одни отметили, что информация, которой поделилась Анна оказалась полезной, а другие сконцентрировались на внешнем виде исполнительницы:
Напомним, что Анна Седокова рассказала об отдыхе с тремя детьми.
Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова ошеломила переменами во внешности.