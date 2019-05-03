"Правила придумали слабаки": Анна Сєдокова розповіла про відпочинок з трьома дітьми

Фото: Анна Сєдокова з дітьми (instagram.com/annasedokova)

Співачка весело проводить час з доньками та сином в Туреччині

Анна Сєдокова останнім часом активно знімала кліп на свою нову пісню - гімн сучасних матусь "Я же мать", заради якого навіть кардинально змінила імідж і перефарбувала волосся в рожевий колір. Після чого співачка вирішила, що пора і відпочити і вирушила до моря разом з друзями і всіма своїми дітьми - дочками Аліною і Монікою і сином Гектором.

На своїй сторінці в Instagram артистка розповіла про те, як вони проводять час у Туреччині, а також поділилася милим і забавним відео з дворічним Гектором. У ролику малюк із захватом тупотить по калюжі, не звертаючи уваги на мамині питання, а в кінці ще й ручками туди заліз.

"Відпочинок з трьома дітьми це чудово і не сперечайтеся зі мною #ЯЖЕМАТЬ! Ресторан поруч з басейном приречений на вкидання в нього все, що Гектор побачить! Машинки, шльопанці Мо, столові прибори, але ми впоралися! У готелю найбільша дитяча територія, яку я бачила!!!! А повірте, я була багато де!!! Якась неймовірна кількість дитячих басейнів, клубів і сцен! Круто! Але поки ми знайшли калюжу і тільки я відвернулася на секундочку, Гека вже був у ній. Аліна вже порушила всі правила водіння нашого гольфкара. Правила придумали слабаки! А Моніка... Моніка - ангел )) Сьогодні мій ранок почався з визнання в Любові - "Я так тебе люблю, Мамо. Ти ще трохи поспи, а я щось подивлюся")))) Ладно, ми побігли на пляж! Гарних вихідних. Хто де?" - поділилася Сєдокова.

Відео: Анна Сєдокова показала сина Гектора (instagram.com/annasedokova)

Зазначимо, що подібний відпочинок - нечасте подія, оскільки молодша дочка артистки, 8-річна Моніка живе в США разом з батьком. Більш того, за рішенням суду мама дівчинки не має права привозити її в Росію, а також викладати фото та відео з нею в соцмережах.

Мабуть, на старшу сестру заборона не поширюється - Аліна на своїй сторінці поділилася фото з відпочинку, а також кумедним відео, на якому вона з мамою і сестрою танцює на м'якому пляжному дивані під заводну пісню.

Фото: донька Анни Сєдокової Аліна Белькевич (instagram.com/lalina_one)

"Приветики. Нарешті, ми всі разом і нам нереально добре", - написала 14-річна донька Сєдокової.

Фото: Анна Сєдокова з доньками Аліною і Монікою (instagram.com/lalina_one)

Шанувальники пораділи, що Анні вдалося вибратися відпочити з усіма дітьми і залишили багато зворушених відгуків.

"Моніка! Ганнуся, так душа радіє за тебе, це чудово, що ти зараз зі всіма своїми янголятами, радію за тебе більше, ніж ти сама"

"Маленький чоловік!"

"Ви чудова жінка і мати. Дай Бог Вам щастя і здоров'я вашої сім'ї"

"Диво дивне!!!!"

"Анна крута) така і повинна бути мама. Легка весела і любляча. А не завалена горою проблем"

"Які ви лапочки"

"Які у Вас чудові діти"

"Супермать!"

"Ганнуся, ви прекрасна мати, і я дуже рада, що ви зараз всі разом, це безцінне)))"

"Боже, як ми давно її не бачили! Яка вже доросла Моніка"

"Які ви всі класні! Монічка нарешті"

"Монечка, яка велика, красуні"

"Здорово молодці, дітки завжди повинні бути з мамою"

"Я щаслива за вас Моніка напевно шалено рада"

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова з донькою Аліною "запалили" під пісню Монатіка.

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