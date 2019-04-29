"Просто кайф!" Анна Сєдокова приголомшила змінами у зовнішності

Співачка здивувала шанувальників новим кольором волосся
Анна Сєдокова регулярно радує своїх шанувальників ефектними і нерідко вельми відвертими знімками, а також ділиться новинами зі свого життя. Сексапільна співачка нещодавно анонсувала вихід нового кліпу на пісню "Я же мать", а тепер вразила фанів змінами у зовнішності - артистка опублікувала в Instagram відео, на якому постала з рожевим волоссям.
У ролику Аня їде в машині у джинсовій куртці, при цьому її красиве довге волосся стало ефектного рожевого кольору. Грає її нова композиція, якій Сєдокова з задоволенням підспівує.
"Сьогодні такий дивно світлий день! Вітаю нас всіх, сонечка, а я вже йду в прямий ефір @muztv , на Партійну зону, де сьогодні вперше заспіваю #ЯЖЕМАТЬ!!!!! Чек через зйомку зробити не вийшло. Так що, репетирую в машині. Помітили в мені зміни? Так чи ні?" - поділилася виконавиця.
Відео: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)
Шанувальники навперебій почали ділитися враженнями від нового іміджу артистки - більшість відзначили, що такий колір волосся Анні дуже йде і вона виглядає просто приголомшливо. Деякі припустили також, що це всього лише перука і співачка не перефарбовувала волосся.
До речі, раніше Сєдокова опублікувала кадр з кліпу на композицію "Я же мать", який їй зняв Алан Бадоєв. На ньому вона зображена як раз таки з рожевим волоссям, в боді і з величезною пляшкою шампанського в руках на тлі дитячих колясок.
Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)
Співачка так пояснила значення нової пісні: "Ви не розумієте, як мене дістали ці яжематери, які те й роблять, що засуджують, критикують - "Ось народила дитину - сиди вдома, вари йому, ублажай чоловіка. Що? Робота? А з ким діти? Кинула, напевне, а ти ще й не заміжня. Не бере, напевно, таку ніхто? Танці, подруги, шоти і веселощі? Так поступають тільки повії! Ось тебе і мужик кинув напевно через це, точно втік від тебе!" - це все цитати коментаторів. Милих і добрих. Але, киці мої! Для мене бути матір'ю не означає поставити хрест на собі, на своїх бажаннях, на своєму розвитку і своєму щасті. Дітям потрібна щаслива мама. Моїм точно. Ось, моїй доньці сподобалась пісня. Каже, що мама у неї крута! Загалом, дівчата, цей трек наш - Мам оновленої версії! Вільних від забобонів, щасливих, божевільних, красивих, незалежних і шалено улюблених своїми дітьми. Хтось повинен був наш гімн написати і хто, якщо не я".
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