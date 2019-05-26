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Голова окремо від тіла: Сєдокову висміяли за фотошоп

STYLERПерсони    26.05.2019 - 11:15
Голова окремо від тіла: Сєдокову висміяли за фотошоп
Фото: (instagram.com/annasedokova)

Сєдокову викрили в обмані

Анна Сєдокова опублікувала фото з величезними червоними губами і нарвалася на критику користувачів за вульгарність. Крім того, помітно, як виконавиця намагалася скорегувати свою зовнішність у Фотошопі. Відповідний знімок артистка розмістила в Instagram.

На знімку Сєдокова позує в туалеті перед дзеркалом. А під фото опублікований мотивуючий пост, де виконавиця розповідає, як повірити в себе.

Голова окремо від тіла: Сєдокову висміяли за фотошопФото: (instagram.com/annasedokova)

Користувачі відреагували на пост неоднозначно. Одні зазначили, що інформація, якою поділилася Анна виявилася корисною, а інші сконцентрувалися на зовнішньому вигляді виконавиці:

  • Таке відчуття, ніби голова окремо від тіла. Ось що значить фотошоп.
  • Накачай собі ще щось...
  • Силіконова лялька.
  • Тобі не набридло?
  • Жахливо виглядає.
  • Написане не відповідає картинці...

Нагадаємо, що Анна Сєдокова розповіла про відпочинок з трьома дітьми.

Раніше повідомлялося про те, що Анна Сєдокова приголомшила змінами у зовнішності.

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