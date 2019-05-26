Голова окремо від тіла: Сєдокову висміяли за фотошоп

Фото: (instagram.com/annasedokova)

Сєдокову викрили в обмані

Анна Сєдокова опублікувала фото з величезними червоними губами і нарвалася на критику користувачів за вульгарність. Крім того, помітно, як виконавиця намагалася скорегувати свою зовнішність у Фотошопі. Відповідний знімок артистка розмістила в Instagram.

На знімку Сєдокова позує в туалеті перед дзеркалом. А під фото опублікований мотивуючий пост, де виконавиця розповідає, як повірити в себе.

Фото: (instagram.com/annasedokova)

Користувачі відреагували на пост неоднозначно. Одні зазначили, що інформація, якою поділилася Анна виявилася корисною, а інші сконцентрувалися на зовнішньому вигляді виконавиці:

Таке відчуття, ніби голова окремо від тіла. Ось що значить фотошоп.

Накачай собі ще щось...

Силіконова лялька.

Тобі не набридло?

Жахливо виглядає.

Написане не відповідає картинці...

Нагадаємо, що Анна Сєдокова розповіла про відпочинок з трьома дітьми.

Раніше повідомлялося про те, що Анна Сєдокова приголомшила змінами у зовнішності.