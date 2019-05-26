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Голова отдельно от тела: Седокову высмеяли за фотошоп

STYLERПерсоны    26.05.2019 - 11:15
Голова отдельно от тела: Седокову высмеяли за фотошоп
Фото: (instagram.com/annasedokova)

Седокову уличили в обмане

Анна Седокова опубликовала фото с огромными красными губами и нарвалась на критику пользователей за пошлость. Помимо того, заметно, как исполнительница пыталась скорректировать свою внешность в Фотошопе. Соответствующий снимок артистка разместила в Instagram.

На снимке Седокова позирует в уборной перед зеркалом. А под фото опубликован мотивирующий пост, где исполнительница рассказывает, как поверить в себя.

Голова отдельно от тела: Седокову высмеяли за фотошопФото: (instagram.com/annasedokova)

Пользователи отреагировали на пост неоднозначно. Одни отметили, что информация, которой поделилась Анна оказалась полезной, а другие сконцентрировались на внешнем виде исполнительницы:

  • Такое ощущение как будто голова отдельно от тела. Вот что значит фотошоп.
  • Накачай себе ещё что-то...
  • Силиконовая кукла.
  • Тебе не надоело?
  • Ужасно выглядит.
  • Написанное не соответствует картинке...

Напомним, что Анна Седокова рассказала об отдыхе с тремя детьми.

Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова ошеломила переменами во внешности.

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