Голосував за Порошенко: реакція мережі на несподівану заяву Зеленського

Дебати Зеленського і Порошенко 19 квітня – найочікуваніша подія напередодні президентських виборів. Кандидат Володимир Зеленський під час вступної промови розповів, що голосував за свого нинішнього опонента Петра Порошенка. Він також зазначив, що пошкодував про свій вибір. Переглянути онлайн-трансляцію виборів можна на РБК-Україна.

"Я сам був за пана Порошенка, але я помилився. Ми помилилися. Чи могли ми уявити, що його "жити по-новому" стане нашою виживати?", - заявив Зеленський.

Дебати Зеленського і Порошенко (колаж РБК-Україна)

Під відео онлайн-трансляції дебатів глядачі прокоментували заяву Зеленського. Багато погодилися, що голосували за діючого гаранта:

Ми розчаровані!!!! Порошенко потрібно піти, скільки можна мучити людей??? Скільки можна збагачуватися за наш рахунок??? 21 квітня попрощаємося. Остаточне прощавай, Петро.

Помилка – це вибрати "Зебила".

У мене таке відчуття, що за ці 5 років українці стали рабами МВФ. Дякую.

Я голосувала за Порошенка і буду голосувати. Нам потрібні СИЛЬНІ люди!

Порошенко наш президент!!!

П'ять років керував – тепер у в'язницю. Ось тоді, коли почалася війна, треба було просто зіпсувати бюлетень.

Хто б не був президентом – я хочу просто, щоб стало краще. Мені все одно, хто буде в кріслі, просто поверніть українцям нормальне життя!!!

Глядачі з Росії зазначили, що в Україні дійсно існує демократія: "з одного боку смішно, а з іншого боку завидно. У нас в Росії чинний президент на дебати з суперником б ні за що не вийшов".

Офіційні дебати в студії "Суспільного" почнуться в 21:00. Теледебати буде модерувати телеведуча "Суспільного" і "Еспрессо" Мирослава Барчук.

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що в студію "Суспільного" він не приїде, чим викликав обурення в соціальних мережах.

Раніше повідомлялося про те, що через дебати на вхід і вихід закриті три станції київського метро: "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого". Станції будуть працювати тільки на пересадку пасажирів.