Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто вилетів з проекту

Голос країни 12 випуск 10 сезону вийшов 5 квітня 2020 року на телеканалі 1+1. У цьому випуску артистами вокальних нокаутів стали учасники команди Потапа і Насті Каменських. Інші судді проекту Дан Балан, Тіна Кароль і Монатік могли когось "вкрасти" до себе в команду.

Нокаути серед учасників команди Потапа і Насті Каменських почав вокаліст-самородок Ерлан Баібазаров. За рішенням тренерів хлопець опиняється на першому місці.

Ерлан Баібазаров (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ерлан Баібазаров (відео: YouTube)

Після цього на сцену вийшла поборотися за омріяне місце у прямих ефірах шоу Олеся Лейченко. Тренери Потапа і Насті Каменських запросили Олесю зайняти другий стілець.

Олеся Лейченко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Олеся Лейченко (відео: YouTube)

Далі перед суддями і публікою заспівала Тоня Сова, яку Потап і Настя Каменських "вкрали" з команди Монатіка. Тренери вирішили залишити Тоню на третьому кріслі.

Тоня Сова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Тоня Сова (відео: YouTube)

На сцену піднявся IT-шник Максим Перепелиця. Цей виступ змусив танцювати всіх зоряних наставників. Тренери дарують Максиму друге місце.

Максим Перепелиця (фото: facebook.com/goloskrainy)

Максим Перепелиця (відео: YouTube)

Далі на сцену вийшла маленька NK - Карина Балашова. Тренери в захваті від виступу Карини, але вважають, що в учасниці ще є над чим попрацювати. Дівчина зайняла місце на лавці запасних.

Карина Балашова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Карина Балашова (відео: YouTube)

Після цього на сцену вийшла керівник мистецького центру культури і дозвілля Анастасія Картвелішвілі. Тренери запросили зайняти її друге місце. Тоня Сова опинилася на лаві запасних, а Ерлан Баібазаров став чвертьфіналістом шоу.

Анастасія Картвелішвілі (фото: facebook.com/goloskrainy)

Анастасія Картвелішвілі (відео: YouTube)

Настав час підкорювати сцену вокальних нокаутів Руслані Калашніковій. Учасниця мріє потрапити в прямі ефіри. На жаль, Руслана за рішенням тренерів залишається на лавці запасних.

Руслана Калашникова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Руслана Калашникова (відео: YouTube)

Далі на сцену піднялася Юлія Коровко. Тренери хочуть бачити дівчину в прямих ефірах і дарують їй перше місце.

Юлія Коровко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Юлія Коровко (відео: YouTube)

Закрила нокаути команди Потапа і Насті Каменських професійна модель Катерина Степура. Зіркові наставники запропонували Катерині Степурі і Максиму Перепелиці створити дует, і учасники разом опиняються в прямих ефірах шоу. Варто зазначити, що такого в історії Голосу країни ще не було.

Катерина Степура (фото: facebook.com/goloskrainy)

Катерина Степура (відео: YouTube)

Таким чином чверть фіналістами команди Потапа і Насті Каменських стали Ерлан Баібазаров, Анастасія Картвелішвілі, Юлія Коровко і дует Катерина Степура і Максим Перепелиця.

(фото: facebook.com/goloskrainy)

Backstage дванадцятого випуску 10 сезону Голосу країни 2020 (відео: YouTube)