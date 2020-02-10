Голос країни 2020: хто пройшов далі, а хто вилетів з шоу

Голос країни 4 випуск 10 сезону вийшов 9 лютого 2020 року на телеканалі 1+1. Судді проекту Потап, Настя Каменських, Діма Монатік, Тіна Кароль та Дан Балан вибрали собі співаків, які продовжать участь у ювілейному шоу.

Перший учасник вокального шоу Максим Гара вважає Тіну Кароль ідеалом жінки і прийшов на Голос країни саме заради неї. Сьогодні здійснилася Мрія Максима. Тіна Кароль стає його зоряним наставником у проекті.

Максим Гара (фото: facebook.com/goloskrainy)

(відео: YouTube)

Ася Хорошун працює прибиральницею в цирку, але дуже мріяла спробувати свої сили в ювілейному сезоні Голосу країни. Всі тренери залишилися вражені виступом Асі, але продовжить свій виступ у шоу вона в команді Дмитра Монатіка.

Ася Хорошун (фото: facebook.com/goloskrainy)

(відео: YouTube)

Павло Захарчук - музикант з Одеси, який прагне вийти на новий рівень, але ніхто з суддів не повернувся до нього.

Павло Захарчук (фото: facebook.com/goloskrainy)

(відео: YouTube)

Микола Свід прийшов на Голос країни, щоб присвятити виступ найріднішій людині - мамі. Це виступ сподобався членам журі, і Микола продовжить свій шлях на проекті в команді Потапа і Насті Каменських.

Микола Свід (фото: facebook.com/goloskrainy)

(відео: YouTube)

На сцену Голосу країни також вийшов учасник шоу Танці з зірками Володимир Остапчук, він зачитав реп і потроллил членів журі.

Володимир Остапчук на сцені Голосу країни (відео: YouTube)

Карина Арбельяні вийшла на сцену, щоб подарувати зворушливу пісню. Дівчина сподівалася, що вона доторкнеться до серця кожного. Такий ніжний виступ не залишив байдужого Дана Балана, і вона йде до наступного етапу шоу в його команді.

Карина Арбельяні (фото: facebook.com/goloskrainy)

(відео: YouTube)

Дмитро Максимов - справжній український тракторист, який не уявляє свого життя без музики. Його запальний хіт Олега Винника, на жаль, нікого з суддів сильно не вразив.

Дмитро Максимов (фото: facebook.com/goloskrainy)

(відео: YouTube)

Катерина Чемезова успішно працює на корпоративах, але це зовсім не те, про що вона завжди мріяла. Участь у шоу для Каті - можливість змінити своє життя. Три крісла повернулося, але дівчина захотіла продовжувати участь у шоу в команді Монатіка.

Катерина Чемезова (фото: facebook.com/goloskrainy)

(відео: YouTube)

Юрій Самовилов - сценарист проектів Танці з зірками " і Голос країни. Музика давно стало його життям, але він довго не міг зважитися на участь у шоу. Тренери боролися за учасника, але Юрій обрав своїм наставником Тіну Кароль.

Юрій Самовилов (фото: facebook.com/goloskrainy)

(відео: YouTube)

Марія Щербак прийшла на проект, тому що дуже хотіла потрапити в команду Монатіка. Дівчині вдалося своїм голосом розвернути крісло співака і тепер вона продовжить свою участь у шоу в його команді.

Марія Щербак (фото: facebook.com/goloskrainy)

(відео: YouTube)

Олександра Сиркашева п'ять років тому вже брала участь у шоу Голос. Діти в команді Потапа. Сьогодні учасниця хотіла поділитися своєю творчістю, адже не уявляє свого життя без великої сцени. На жаль, дівчину ніхто не вибрав.

Олександра Сиркашева (фото: facebook.com/goloskrainy)

(відео: YouTube)

Нурсултан Шатирханулі завжди мріяв стати великою зіркою, але за наполяганням батьків змушений був працювати продавцем. Нурсултан вразив своїм голосом, і вибирав в якості свого наставника Тіну Кароль.

Нурсултан Шатирханулі (фото: facebook.com/goloskrainy)

(відео: YouTube)

Дар'я Полоротова прийшла на Голос країни, щоб особисто познайомитися з Тіною Кароль. Учасниця неодноразово записувала кавери на пісні тренера і вважає її головним мотиватором у своєму житті. Дівчина вразила всіх своїм голосом і проходить далі у команду Тіни Кароль.

Дар'я Полоротова (фото: facebook.com/goloskrainy)

(відео: YouTube)

Наступний учасник Артем Семенов, раніше відомий як Діва Урсула. Зараз Артем професійний фермер, але прагне творчого відродження на сцені проекту. Артем продовжить свою участь у складі команди Тіни Кароль.

Артем Семенов (фото: facebook.com/goloskrainy)

(відео: YouTube)

Backstage четвертого випуску сезону Голосу країни 2020 (відео: YouTube)