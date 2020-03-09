Голос країни 10: як пройшов святковий випуск шоу (відео)

Голос країни 8 випуск 10 сезону вийшов 8 березня 2020 року на телеканалі 1+1. Судді проекту Потап, Настя Каменських, Діма Монатік, Тіна Кароль та Дан Балан вибрали собі співаків, які продовжать участь у ювілейному шоу.

На сцені Голосу країни почалися перші вокальні бої ювілейного сезону. Відкрила вокальні бої команда Дмитра Монатіка. Син священика Андрій Подкалюк і сучасний гуцул Сергій Роман виконали легендарну пісню Елтона Джона. MONATIK запросив до наступного етапу Сергія Романа, а Тіна Кароль користується правом "крадіжки" і рятує Андрія Подкалюка.





Сергій Роман та Андрій Подкалюк (фото: facebook.com/goloskrainy)

Сергій Роман та Андрій Подкалюк (відео: YouTube)

Далі в бій вступили бодіпозитивістка Маріам Жорданія і керівник мистецького центру культури і дозвілля Анастасія Картвелішвілі з команди Потапа і Насті Каменських. Думки тренерів розділилися, але далі проходить Анастасія Картвелішвілі.

Анастасія Картвелішвілі (фото: facebook.com/goloskrainy)

Анастасія Картвелішвілі і Маріам Жорданія (відео: YouTube)

Після цього на сцену вийшла беквокалістка Монатіка Ліда Лі і королева бурлеску Єлизавета Криворучко. Ліда Лі продовжує свій шлях на проекті в команді Монатіка, а Потап і Настя Каменських здійснили "крадіжку" і запросили Єлизавету Криворучко в свою команду.

Ліда Лі і Єлизавета Криворучко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ліда Лі і Єлизавета Криворучко (відео: YouTube)

Далі на сцену вийшли учасники команди Дана Балана - сільський блогер Сергій Клейнис та переможець другого сезону Голос. Діти Роман Сасанчин. При цьому Роман Сасанчин продовжує участь у шоу.

Роман Сасанчин (фото: facebook.com/goloskrainy)

Роман Сасанчин і Сергій Клейнис (відео: YouTube)

Далі на сцену вийшли сценарист Юрій Самовилов і телеведучий Денис Жупник з команди Тіни Кароль. До наступного етапу шоу Тіна Кароль запросила Юрія Самовилова.

Юрій Самовилов (фото: facebook.com/goloskrainy)

Юрій Самовилов і Денис Жупник (відео: YouTube)

У вокальному двобої зійшлися вчитель історії Назар Яцишин та дівчина з великою мрією Тетяна Ігнатенко. Дан Балан подарував шанс пройти у наступний етап шоу Назару Яцишину.

Назар Яцишин (фото: facebook.com/goloskrainy)

Назар Яцишин та Тетяна Ігнатенко (відео: YouTube)

Співочий фермер Артем Семенов вийшов проти короля опери Нурсултана Шатирханулі. Артем Семенов продовжує боротьбу за перемогу в шоу в команді Тіни Кароль, а MONATIK "краде" Нурсултана Шатирханулі і стає його наставником.

Артем Семенов і Нурсултан Шатирханулі (фото: facebook.com/goloskrainy)

Артем Семенов і Нурсултан Шатирханулі (відео: YouTube)

Після цього запалили сцену кавер-співачка Катерина Чемезова і блогер Марія Щербак. MONATIK залишив у своїй команді Марію Щербак.

Марія Щербак (фото: facebook.com/goloskrainy)

Щербак Марія і Катерина Чемезова (відео: YouTube)

Вокаліст-самородок Ерлан Баібазаров і актриса Марія Кондратенко з команди Потапа і Насті Каменських влаштували Монатику справжній сюрприз, виконавши одну з самих романтичних пісень. Потап і Настя Каменських подарували Ерлану Баібазарову шанс пройти далі, а MONATIK залишився в захваті від голосу Марії Кондратенко і "краде" учасницю в свою команду.

Ерлан Баібазаров і Марія Кондратенко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Ерлан Баібазаров і Марія Кондратенко (відео: YouTube)

Галина Рудик і Анжела Кансузян з команди Дана Балана у вокальному поєдинку виконали світовий хіт. Дан Балан подарував Галині Рудик шанс пройти далі.

Галина Рудик (фото: facebook.com/goloskrainy)

Галина Рудик і Анжела Кансузян (відео: YouTube)

На сцені зійшлася найромантичніша пара команди Тіни Кароль - Максим Гара і Дарина Полоротова. Тіна Кароль дарує шанс пройти далі Дарині Полоротовій, але Потап і Настя Каменських "крадуть" Максима Гара в свою команду.

Дар'я Полоротова і Максим Гара (фото: facebook.com/goloskrainy)

Дар'я Полоротова і Максим Гара (відео: YouTube)

Далі на сцену вийшов вуличний музикант Микита Ходос проти экоактивіста Влада Семенова. MONATIK залишився враженим виступом учасників і дарує шанс пройти далі Владу Семенову.

Влад Семенов (фото: facebook.com/goloskrainy)

Влада Семенова і Микита Ходос (відео: YouTube)

Микола Свід і Руслана Калашникова з команди Потапа і Насті Каменських виконали улюблену усім українську пісню. Руслана Калашникова продовжує боротися за перемогу в шоу в команді своїх наставників.

Руслана Калашникова (фото: facebook.com/goloskrainy)

Руслана Калашникова і Микола Свід (відео: YouTube)

Далі на сцену вийшли Індіра Едильбаева і Євген Анішко з команди Дана Балана. Дан Балан залишає у своїй команді Індіру Едильбаеву, але Євгенія Анішко рятують Потап і Настя Каменських і запрошують учасника у свою команду.

Індіра Едильбаева і Євген Анішко (фото: facebook.com/goloskrainy)

Індіра Едильбаева і Євген Анішко (відео: YouTube)

Зірка серіалу "Папік" Дарина Петрожицька вийшла на сцену проти зірки Танців з зірками Даніеля Салема. Дарина Петрожицька і Даніель Салем залишаються в шоу. Тіна Кароль зробила вибір на користь Даніеля, але Дан Балан влаштував "крадіжку" і тепер Дар'я Петрожицька в його команді.

Дар'я Петрожицька і Даніель Салем (фото: facebook.com/goloskrainy)

Дар'я Петрожицька і Даніель Салем (відео: YouTube)