Голос поколений. 6 культовых персонажей, которых озвучил Евгений Малуха

6 культовых персонажей Евгения Малухи

"Каролина и ее друзья"

Озвучка мишки стала первой закадровой ролью Евгения Малухи. Тогда украинский дубляж только начинал свое существование. И уже после озвучки медведя, карьера Малухи как актера дубляжа пошла вверх.

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"Альф"

Евгений является украинским голосом легендарного Альфа. Озвучить пришельца - это действительно невероятно интересная работа для каждого актера дубляжа. И сам мужчина называет эту роль "Голос прямой кишки".

"Симпсоны"

Малуха стал голосом всегда злого и раздраженного работника атомной станции Гомера Симпсона. Мужчина пытался сделать своего персонажа более мягким, чем он есть. Ведь в подлиннике Гомер очень злой персонаж.

"Доктор Хаус"

Роль слегка безумная, но очень талантливая. Именно благодаря Евгению мы смогли услышать украиноязычную версию "Доктора Хауса" и привыкнуть к его иногда очень дерзкому звучанию.

Евгений Малуха и его роли (фото: Кинориум)

"Тачки"

Малуха озвучил голубую машинку Кинг в первом сезоне легендарного мультфильма "Тачки".

Евгений Малуха и его роли (фото: Кинориум)

"КотПес"

Мультфильм о коте и собаке, имеющих одно тело на двоих, также получил голос Малухи. Его персонажем стал пес, который всегда был намного добрее, чем его родственник кот.

Евгений Малуха и его роли (фото: Кинориум)

"Наследники"

Недавно на MEGOGO состоялась премьера 4-го сезона популярного сериала от НПО "Наследники" с украинской озвучкой.

Главный персонаж "Наследников", собственный Король Лир проекта, глава семейства Логан Рой в украинской версии получил голос именно Малухи.

Добавим, что по своей масштабности сериал ставят в один ряд с другими эпическими проектами: "Твин Пиксом", "Игрой престолов" и "Чернобылем".