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Дочка Меладзе після виступу на Голосі країни розплакалася прямо на сцені

Автор: Роман Мирончук

У третьому ефірі вокального шоу "Голос країни 2022" на сцену вийшла 17-річна дочка відомого музичного продюсера і композитора Костянтина Меладзе - Лія.

Детальніше про це читайте в матеріалі нижче.

Дівчина виконала на "сліпих прослуховуваннях" знамениту пісню "Hallelujah" співака і поета Леонарда Коена, і розгорнула своїм співом чотири крісла.

Першим до неї повернувся Святослав Вакарчук, який зазвичай дуже стриманий. Потім на червоні кнопки натиснули Надя Дорофєєва, Оля Полякова і Потап.

Лія була дуже щаслива цьому і відразу ж після кінця композиції розплакалася на сцені. Коли тренери дізналися, хто стоїть перед ними, то були просто приголомшені.

"Це трамплін для того, щоб позбутися від тіні батька. І в цей момент ти з неї вискочила. У тебе зараз є момент почати власне творче життя. Я знаю, я сам тато, і він вже тобою пишається", - заявив Потап.

А Святослав Вакарчук зазначив, що коли він слухав виконання Лії, то його не цікавило, хто вона така, хто її батько і скільки їй років. При цьому він підкреслив, що йому дуже сподобався її тембр голосу.

Лія Меладзе вирішила піти в команду Наді Дорофєєвої. Вона також зізналася, що давно мріяла про сцену.

Лія Меладзе - "Hallelujah" (відео: YouTube)

Нагадаємо, Лія Меладзе зробила заяву про "блат" на "Голосі" і реакції батька на її участь у вокальному шоу.

Раніше дочка Костянтина Меладзе розповіла про складні стосунки з Вірою Брежнєвою.

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Костянтин Меладзеголос країни 2022