Голос країни 2020: зірка серіалу "Кварталу 95" колискової піснею підірвала зал

Голос країни 2020 провів другий тур вокальних нокаутів. 29 березня на сцені билися за участь у прямих ефірах учасники команди Дана Балана. Одна з них - зірка серіалу "Папік" від "Кварталу 95" Дарина Петрожицька.

28-річна актриса чуттєво виконала колискову пісню Квітки Цісик "Ой, ходить сон". Діма Монатік аплодував стоячи, Дан Балан віддав Даші перше крісло, після чого вона впевнено пройшла в прямі ефіри.

Тіна Кароль пошкодувала, що в одному з попередніх ефірів дозволила Дану Балану "вкрасти" у неї Дашу.

"Так приємно дивитися, що ти пронесла свої сценічні знання крізь пісню і не порушила крихкість. Ти створила цей світ матері і дитини. Просто неймовірно, ти заворожила", - сказала Тіна Кароль.

Дарина Петрожицька на "Голосі країни" (відео: YouTube)

За результатами ефіру 29 березня фіналістами команди Дана Балана стали Назар Яцишин, Дарина Петрожицька, Індіра Едильбаєва, Анастасія Балог і Марія Кондратенко, яку в минулому випуску Дан Балан "вкрав" з команди Монатіка.

Зазначимо, що прямі ефіри шоу, які планували провести 5,12 і 19 квітня переносяться на інші дати. А ось "вокальні нокаути" були відзняті заздалегідь. Глядачі ще зможуть побачити два ефіри - команди Тіни Кароль і Насті з Потапом.

Раніше ми писали, що учасник команди Діми Монатіка пустив суддів в танок під несподіване аранжування української народної пісні "Несе Галя воду".