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Голос країни 2020: учасник пустив суддів в танок під "Несе Галя воду"

STYLERТелешоу    23.03.2020 - 11:56
Голос країни 2020: учасник пустив суддів в танок під "Несе Галя воду"
Сергій Роман на Голосі країни (скрін відео)

На "Голосі країни" сенсаційно виступив "сучасний гуцул" Сергій Роман

Голос країни 2020 в 10 сезоні почав етап "вокальних нокаутів". Перший випуск з цієї серії телеглядачі змогли побачити у неділю, 22 березня. Суддів і глядачів вразила сучасна версія народної "Несе Галя воду" гуцула Сергія Романа, завдяки якій він залишився в проєкт.

Зазначимо, що першими за шанс брати участь в чвертьфіналі боролася команда Діми Монатіка. Мелен Пасса, Сергій Асафатов, Сергій Роман і Ліда Лі стали переможцями цього етапу. Вони зможуть поборотися за звання найкращого вокаліста країни в ювілейному десятому сезоні в прямих ефірах, після того, як їх відновлять.

Катя Осадча представляючи виконавця, назвала його "сучасним гуцулом". Хлопець з маленького села Вертеп Закарпатської області. Артиста називають "родзинкою" команди Монатіка.

Несподіване аранжування "Несе Галя воду" у виконанні Сергія Романа завела зал глядачів, його друзів по команді і суддів. Лише Дан Балан зміг всидіти у своєму кріслі, Тіна Кароль, Діма Монатік, Потап і Настя Каменських підтанцьовували в ритм музиці.

Тіна Кароль після виступу зазначила, що вона в захваті від такого незвичайного звучання народної пісні. Сергій Роман на це відповів, що починав писати сам аранжування, але завершити йому допоміг Монатік.

Сергій Роман "Несе Галя воду" (відео: YouTube/Голос країни)

Зазначимо, що прямі ефіри шоу, заплановані на 5,12 і 19 квітнячерез карантин і загрозу поширення коронавіруса, переносяться на інші дати. А ось "вокальні нокаути" були відзняті заздалегідь. Телеглядачі зможуть побачити ще три випуски вокального шоу з етапом нокаутів.

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