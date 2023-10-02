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На "Голос країни 13" дуэт подростков с песней из "Очень странных дел" пробрал до мурашек (видо)

Владислав Пелих и Кристина Старикова на "Голос країни 13" (Скриншот)
Автор: Людмила Жукова

На сцену "Голос країни 13" вышли самые молодые участники 16-летний Владислав Пелих и 17-летняя Кристина Старикова. Дуэт исполнил композицию из сериала "Очень странные дела" от исполнительницы Кейт Буш "Running Up That Hill".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на последний выпуск шоу на YouTube.

Как спели вокалисты

Судья Юлия Санина и ее советница Jerry Heil были просто в восторге от такого мощного исполнения, которое довело до мурашек абсолютно всех.

Все судьи проекта посоветовали певице хорошо подумать и рискнуть, чтобы дать шанс сразу обоим участникам.

Тренер почти не колебалась с выбором и решила, что Владислав и Кристина продолжат участие в проекте. Таким образом, Юлия предложила дуэту сразу два места в своей команде.

"Мы не очень опирались на оригинал и хотели создать что-то свое", - рассказала Кристина о песне, которая достаточно тяжелая в своем исполнении.

После выступления дуэта - зал взорвался овациями.

Голос країни, который стартовал 3 сентября 2023 это уже 13 по счету сезон шоу, в котором лучшие таланты страны и не только уже на этапе слепых прослушиваний сразятся между собой за право стать частью команды одного из звездных членов жюри: DOROFEEVA, Юлия Санина, Артем Пивоваров, Иван Клименко.

Выпуски выходят в эфир каждое воскресенье.

Напомним, что на "Голос країни 13" судей покорила баянистка из ВСУ.

Читайте также, что на "Голос країни 13" песня богослова из Львова пробрала всех до мурашек.

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