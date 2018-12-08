ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Лиса" дочка Кошового довела свого батька до сліз (відео)

Lite » ТВ-шоу 08.12.2018 - 16:01

Відео: YouTube/Ліга сміху

Популярний український актор, гуморист і шоумен Євген Кошовий, який нещодавно зізнався, що його прослуховують, розповів, що був шокований, коли побачив свою "лису" дочку Варвару на сцені Ліги сміху.

&quot;Лиса&quot; дочка Кошового довела свого батька до сліз (відео)

Скріншот

Відзначимо, що в новому випуску шоу під час виступу "Луганської збірної", тренером якої в минулому сезоні був саме "кварталівець", на сцену у лисій перуці вийшла 10-річна Варвара Кошова – старша дочка артиста. Цей момент став одним із найяскравіших у всьому шоу.

&quot;Лиса&quot; дочка Кошового довела свого батька до сліз (відео)

Скріншот

Поява дочки стала для Євгена великим сюрпризом, адже він навіть не здогадувався про те, що Варя візьме участь в Лізі сміху. Тому і не дивно, що Кошовий навіть не зміг стримати сліз радості і розчулення.

&quot;Лиса&quot; дочка Кошового довела свого батька до сліз (відео)

Скріншот

"Я був в шоці, коли все це сталося! Але в хорошому розумінні. Спасибі, "Луганська збірна" і Варя за емоції", - написав один з лідерів "Кварталу 95" у своєму Instagram-акаунті.

Раніше Кошовий в ексклюзивному коментарі для Styler розповів, як вчив українську мову.

Також популярний комік опублікував забавний ролик "в дусі" науково - фантастичного фільму Рідлі Скотта "Чужий".

Відео: РБК-Україна

"Номер порвав всіх": Кухар виступила на "Лізі сміху" "Надломіть торти": актори "Кварталу" розповіли, про що не говорять депутати
Новини України Євген КошовийЛига смеха
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся