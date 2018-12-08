"Лиса" дочка Кошового довела свого батька до сліз (відео)

Відео: YouTube/Ліга сміху
Популярний український актор, гуморист і шоумен Євген Кошовий, який нещодавно зізнався, що його прослуховують, розповів, що був шокований, коли побачив свою "лису" дочку Варвару на сцені Ліги сміху.
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Відзначимо, що в новому випуску шоу під час виступу "Луганської збірної", тренером якої в минулому сезоні був саме "кварталівець", на сцену у лисій перуці вийшла 10-річна Варвара Кошова – старша дочка артиста. Цей момент став одним із найяскравіших у всьому шоу.
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Поява дочки стала для Євгена великим сюрпризом, адже він навіть не здогадувався про те, що Варя візьме участь в Лізі сміху. Тому і не дивно, що Кошовий навіть не зміг стримати сліз радості і розчулення.
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"Я був в шоці, коли все це сталося! Але в хорошому розумінні. Спасибі, "Луганська збірна" і Варя за емоції", - написав один з лідерів "Кварталу 95" у своєму Instagram-акаунті.
Я так розумію, що ефір вже бачили всі) я не знаю як викласти цілий відос( на жаль!!!!! Альо я був у шоці, коли все це відбувалося але в доброму розумінні Дякую @luganskaya_sbornaya і @varvara_koshova за емоції #лигасмеха2018 #лигасмеха #лігасміху #кварталмощьсила #квартал95 #лігасміху2018
Раніше Кошовий в ексклюзивному коментарі для Styler розповів, як вчив українську мову.
Також популярний комік опублікував забавний ролик "в дусі" науково - фантастичного фільму Рідлі Скотта "Чужий".
Відео: РБК-Україна