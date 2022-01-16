"Голодна" кутя на Водохреще 2022: як правильно приготувати страву і що не можна робити

Кутя - одна з головних ритуальних страв, яка подається до столу не тільки на Святвечір напередодні Різдва, а й на Старий Новий рік (Щедрий вечір), а також напередодні Водохреща, тобто 18 січня.
Як приготувати справжню голодну кутю, що можна і не можна робити напередодні Водохреща - в матеріалі Styler нижчий.
Водохресна кутя, як і сам переддень свята має назву "Голодна кутя". Пов'язано це з тим, що з ранку і до першої зірки потрібно було строго поститися.
Вечеря також має бути скромною: на стіл можна подати узвар, вареники з пісною начинкою, тушковану капусту і звичайно ж кутю.
Голодна кутя складається з зернової основи і підсолоджувача. У неї, як правило, не додають мак, горіхи, сухофрукти. Але зараз від такої традиції часто відступають, готуючи кутю з "додатками", головне - без масла, молока, вершків та інших продуктів тваринного походження.
Після вечері віряни продовжують утримуватися від їжі, поки в церкві не посвятять воду.
Якщо після святкування на столі залишалася кутя, її віддавали домашнім тваринам. Вважається, що так вони будуть здоровими цілий рік.
У порожню миску від кута клали ложки всіх членів сім'ї і зверху прикривали шматком хліба. Цей ритуал проводили для гарного врожаю.
Після Святвечора діти "виганяли" кутю з дому. Таким чином наші предки закликали весну. Потрібно було взяти палиці, стукати по кутах будинку і примовляти:
Тікай, кутя, із покуття,
а узвар-іди на базар,
Паляниці, лишайтеся на полиці,
а "дідух" - на теплий дух,
Щоб покинути кожух!
Наші предки готували кутю з пшениці, яку спеціально обробляли в ступі або макітрі, щоб вона виходила "пихана".
"Пихана" пшениця - це пропарене гарячою водою зерно, просушене, перебране і м'яко облущене в ступі або в макітрі. Обережно просіяне, воно без полови має свого роду луску-пір'я.
Зараз готовий набір для куті з пшениці можна купити в будь-якому супермаркеті. Якщо ви хочете різноманітності або не дуже любите пшеницю, приготуйте кутю з іншого зерна: перловки, ячменю, рису, вівса, навіть гречки і т. д.
У голодну кутю слід додати мед, але за традицією - утриматися від інших компонентів.
Зазначимо, що на Святчевер, 6 січня готують багату кутю. Це пісна страва з різними компонентами і підсолоджувачами.
На Щедрий вечір (Старий Новий рік), 13 січня подають щедру кутю. У неї додають вершкове масло, вершки або молоко.
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