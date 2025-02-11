Голливудские прихоти: 5 актеров, которым отказали в роли по нелепым причинам

Мишель Пфайффер

Изначально на роль Вики Вейл в "Бэтмене" 1989 года утвердили Шон Янг, но она выбыла из-за травмы, полученной во время тренировок по верховой езде. Продюсеры рассматривали кандидатуру Мишель Пфайффер, однако с этим категорически не соглашался Майкл Китон, исполнявший роль Бэтмена. Мишель Пфайффер (кадр из фильма "Маэстро лжи)

Ранее они были в отношениях, и на момент съемок актер пытался восстановить брак с бывшей женой, поэтому не хотел работать бок о бок с Пфайффер. Майкл Китон (кадр из фильма "Основатель")

Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс отказали в роли в мюзикле "Аспекты любви" по, казалось бы, абсурдной причине - ее назвали "слишком взрослой и симпатичной". На тот момент актрисе было всего 19 лет. Когда режиссер высказал это замечание, она заверила, что сможет измениться и соответствовать любому образу, который он представляет. Однако это не повлияло на его решение. Кэтрин Зета-Джонс (кадр из фильма "Крестная мать кокаина")

Крис Пайн

Крису Пайну отказали в роли в сериале, несмотря на его успешное прослушивание, только из-за проблем с кожей. Крис Пайн (кадр из фильма "Любой ценой")

"Он был великолепен на пробах, но, к сожалению, в то время имел серьезные высыпания. Мне было трудно принимать такое решение, ведь я сам в детстве страдал от акне", - признался кастинг-директор подросткового шоу "Одинокие сердца".

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун неоднократно теряла роли, так как считалась "слишком умной" для образа юной героини. После выхода фильма "Выскочка" продюсерам было трудно отделить актрису от ее умной и амбициозной персонажки, что привело к отказам. Риз Уизерспун (кадр из сериала "Утреннее шоу")

"Как-то перед встречей с одним из руководителей мой агент посоветовал мне надеть более женственный наряд. По сути, они хотели, чтобы я притворялась глупенькой. Я этого никогда не забуду", - вспоминала Уизерспун.

Эндрю Гарфилд

Эндрю Гарфилда лишили роли Человека-паука после того, как он пропустил пресс-конференцию в Бразилии из-за трудностей с адаптацией к смене часовых поясов. Хотя его версия супергероя не стала самой популярной, именно его неожиданный уход из франшизы запомнился многим. Эндрю Гарфилд (кадр из фильма "Социальная сеть")

Актер должен был посетить гала-концерт, где президент Sony планировал объявить о его возвращении в "Новом Человеке-пауке-3", но в итоге все пошло совсем по другому сценарию.