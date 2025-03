Голливудские феминистки: 7 звезд, которые борются за права женщин

Меган Маркл

Меган Маркл начала свою борьбу за гендерное равенство еще до того, как стала частью королевской семьи, и уже тогда привлекла внимание к своим убеждениям.

Одним из самых известных ее заявлений являются слова, которые она произнесла во время торжественного мероприятия, посвященного 125-летию женского избирательного права в Новой Зеландии: "Женское избирательное право - это феминизм. Феминизм - это новая справедливость". Меган Маркл (фото: Getty Images)

Еще в детстве Меган выступила против сексизма в рекламе, когда увидела телевизионную рекламу жидкости для мытья посуды, что ее возмутило. В результате, 11-летняя Меган написала письмо Хиллари Клинтон и добилась того, чтобы рекламный ролик сняли с эфира и изменили слоган.

Леди Гага

Певица Леди Гага с самого начала была гордой феминисткой. Известная своими яркими нарядами, страстными выступлениями и акцентом на важности доброты, она также посвятила свою карьеру защите прав женщин. Леди Гага (фото: instagram.com/ladygaga)

"Мы, женщины в Голливуде, мы - голоса. У нас есть глубокие мысли, идеи, убеждения и ценности о мире, и мы имеем силу говорить, быть услышанными и давать отпор, когда нас заставляют молчать", - сказала она в своей речи на мероприятии ELLE Women in Hollywood Celebration в 2018 году.

Энн Хэтэуэй

Актриса и посол доброй воли ООН Энн Хэтэуэй стремится использовать свою популярность на благо окружающего мира.

В ноябре 2022 года на конференции Business 20 (B20) она говорила о гендерном неравенстве в оплате труда. Энн Хэтэуэй (фото: instagram.com/annehathaway)

"Во многих странах жизнь женщин и девушек меняется к худшему. Права и свободы, которые они когда-то считали нормальными - возможность работать, получать образование, иметь контроль над своим телом - внезапно стали недоступными. Часть этих потерь была введена через законодательные изменения или применение власти, несмотря на активное сопротивление. Другие же ухудшения возникли из-за беспрецедентных глобальных кризисов, в частности пандемии Covid-19", - отмечала она.

Бейонсе

С самого начала своей карьеры в 1990-х годах Бейонсе четко определила свою феминистическую позицию и миссию. Она получила известность благодаря Destiny's Child, выпустив хиты вроде "Independent Women", "Survivor", "Say My Name", "Bills, Bills, Bills" и "Girls", которые подчеркивали силу женщин, их стойкость, важность веры в себя и взаимной поддержки.

В своей песне 2011 года "Run The World (Girls)" Бейонсе метко передала идею силы женщин. Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

"Мы достаточно умны, чтобы заработать эти миллионы, достаточно сильны, чтобы родить детей, а потом вернуться к делу", - говорится в тексте песни, которая стала гимном феминизма для многих поколений.

На протяжении своей карьеры исполнительница неоднократно подчеркивала важность поддержки других женщин в их профессиональном развитии.

Например, во время своего выступления на шоу Super Bowl в 2016 году она вместе с другими участниками Destiny's Child поддержала женские коллективы, а также привлекала женщин-музыкантов и соавторов к своим концертам и турам.

Эмма Уотсон

В 2014 году Эмма Уотсон запустила кампанию HeForShe и выступила с речью в штаб-квартире ООН, где разъяснила значение феминизма и опровергла миф о том, что это "ненависть к мужчинам".

"Чем больше я говорила о феминизме, тем больше я понимала, что борьба за права женщин слишком часто ассоциируется с ненавистью к мужчинам. Если я что-то знаю наверняка, так это то, что это должно прекратиться", - отметила она. Эмма Уотсон (фото: instagram.com/emmawatson)

В том же году, в интервью для ELLE UK, она заявила, что феминизм - это выбор.

"Феминизм не для того, чтобы диктовать вам. Это не предписание, не догма. Все, что мы пытаемся сделать, - это дать вам выбор. Если вы хотите баллотироваться на пост премьер-министра, вы можете. Если нет - это тоже прекрасно. Брейте подмышки, не брейте их, один день носите туфли на плоской подошве, а на следующий - каблуки. Эти мелочи настолько несущественны для того, о чем на самом деле идет речь, и я бы хотела, чтобы люди с этим не путали", - подчеркивала знаменитость.

Анджелина Джоли

Обладательница премии "Оскар", известная не только своими блокбастерами, но и благотворительной деятельностью, после многих лет служения в УВКБ ООН и работы с беженцами в качестве посла доброй воли была назначена специальным посланником в апреле 2012 года.

Ее деятельность в ООН в основном сосредотачивалась на борьбе за права женщин в зонах, охваченных войной, а в 2013 году она получила гуманитарную премию имени Жана Гершолта.

В марте 2020 года, к Международному женскому дню, Джоли написала для TIME о важности любви и уважения к молодым женщинам. Анджелина Джоли (фото: Getty Images)

"Мягкость маленьких девочек, их открытость, а также инстинкт заботиться и помогать другим должны быть оценены, а не злоупотреблены. Мы должны делать гораздо больше для их защиты во всех обществах - не только от крайностей, нарушающих права девочек, но и от более изощренных форм несправедливости и отношения, которые часто остаются незамеченными или оправдываются", - отмечала она.

Активистка подчеркнула, что правительства и политики кажутся готовыми поддерживать права женщин и девушек "только до того момента, когда это не влияет на бизнес, торговлю или политические интересы, или когда это не заставляет нас увидеть то, чего мы не хотим видеть, и действовать соответственно".

Джессика Честейн

Честейн является одной из самых известных актрис Голливуда, которая активно отстаивает гендерное равенство и не боится открыто говорить о том, что общество может сделать лучше для женщин.

В 2014 году актриса поделилась с The Guardian, что она бы с удовольствием снялась в фильме о супергероях, но только при условии, что ее роль не будет побочной.

"Проблема в том, что если я снимаюсь в фильме о супергероях, я не хочу быть просто девушкой. Я не хочу быть дочкой. Я хочу носить крутой костюм, иметь шрам на лице и участвовать в сценах драк. Вот что я бы хотела", - сказала она.

В том же году актриса рассказала The Wrap о важности придания женским персонажам глубины на экране, независимо от их значения в сюжете. Джессика Честейн (фото: instagram.com/jessicachastain)

"Я не против, если роль маленькая, но я просто хотела бы, чтобы в фильме было показано ее путешествие. Иногда персонажи лишь помогают развивать историю другого человека", - говорила она.

В 2018 году актриса Октавия Спенсер рассказала, что Честейн не только говорит о равенстве, но и активно помогает.

Она помогла Спенсер договориться о зарплате, которая была в пять раз выше первоначальной суммы за фильм, над которым они вместе работали.

"Вот в чем суть - цветные женщины получают значительно меньше, чем белые женщины. Если мы хотим вести разговор о справедливой оплате труда, мы должны пригласить за стол цветных женщин", - сказала Спенсер во время дискуссии "Женщины, ломающие барьеры".

"Я рассказала Честейн свою историю, мы обсуждали цифры, и она молчала, потому что не имела представления, что это такое для цветных женщин...", - добавила она, выразив благодарность актрисе за поддержку равенства в Голливуде.

