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Голлівуд підтримує Україну! Львовом гуляє ще один знаменитий актор (відео)

Фото: актор Бен Стіллер приїхав до Львова (Jiyang Chen-Own work)
Автор: Анна Шиканова

У Львові помітили знаменитого голлівудського актора Бена Стіллера. Він спокійно прогулювався в самому центрі міста і розмовляв з кимось телефоном.

Відео з Беном Стіллером у Львові розмістили в TikTok.

Україна знаходиться в центрі уваги всього світу і багато знаменитих людей приїжджають в нашу країну, щоб підтримати українців і допомогти постраждалих. Наступною голлівудською зіркою в Україні став актор Бен Стіллер.

Його зняли на камеру в самому центрі міста - біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Він спокійно прогулювався по Львову і розмовляв з кимось телефоном.

"Ще одна голлівудська зірка приїхала підтримати Україну. Бен Стіллер, дякуємо!"- сказано в підписі до відео.

@shan_oleg

Приємно, що люди надають цьому розголосу і приїжджають власноруч допомогти, якось незруч

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Бен Стіллер, як і Анджеліна Джолі, є послом доброї волі ООН. Вже шість років актор присвячує весь свій вільний час допомозі біженцям, волонтерству - по всьому світу.

Напередодні Стіллер побував у Польщі, де зустрівся з українськими біженцями в Жешуві.

Бен Стіллер у Жешуві

"Я тільки що прибув до Польщі, щоб зустрітися з сім'ями, чиї життя були розбиті війною і насильством в Україні. Мільйони людей були змушені тікати зі своїх будинків. І понад 90% з них - це жінки та діти.

Я тут, щоб дізнатись їхні історії та поділитися ними. Це важливо, щоб показати, як війна завдає удару по звичайних людях, і щоб посилити заклики до солідарності. Кожен має право на безпеку. Хто завгодно де завгодно і коли завгодно", - написав він в Instagram.

Хто такий Бен Стіллер

Бенджамін Едвард міра Стіллер - знаменитий американський актор, комік, режисер, сценарист і продюсер. Йому 56 років і на його рахунку понад 50 фільмів.

Найвідоміші: "Знайомство з батьками", "знайомство з Факерами", "Старскі та Хач", "Ніч в музеї", "Дівчина моїх кошмарів", "Грінберг", "Неймовірне життя Уолтера Мітті", "Зразковий самець", "Статус Бреда". Також він озвучував Алекса у всіх частинах "Мадагаскару".

Активно працює як режисер, сценарист і продюсер. Володар премій Еммі та гільдії режисерів Америки.

До речі, раніше ми повідомляли, що Мілла Йовович емоційно підтримала українців.

А також ми розповідали, що Львів відвідала знаменита Анджеліна Джолі.

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