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Голландский мясной рулет: отменное блюдо для праздничного стола

Как приготовить голландский мясной рулет (кадр из видео)
Автор: Анна Шиканова

Голландский рулет может стать как украшением вашего праздничного стола, так и простого обеда. Он прост в приготовлении, но поразит вас вкусом, нежностью и насыщенностью. А ваши родные будут в восторге от столь интересной альтернативы.

Как готовить голландский мясной рулет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Простые рецепты".

Что вам понадобится

  • Фарш из говядины - 1 кг
  • Хлеб 180 г
  • Молоко 250 г
  • Соль по своему вкусу
  • Черный перец (молотый) по своему вкусу
  • Мускатный орех - 0,25 ч. ложки
  • Кориандр - 0,5 ч. ложки
  • Зеленый лук - 30 г
  • Твердый сыр - 150 г
  • Яйца - 3 шт.
  • Панировочные сухари - 2 ст. ложки
  • Вода - 50 мл
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • Черный перец горошком - 3 шт.
  • Подсолнечное масло - по своему вкусу
  • Лук - 1 шт.

Как приготовить голландский рулет.

Чтобы рулет получился очень сочным, его нужно готовить на подушке из лука. Также рекомендуем на дно формы для запекания влить воду и добавить лавровый лист и ароматный перец для аромата.

Хлеб нарезаем кубиками и заливаем молоком. Разминаем хлеб, превращая его в кашицу.

Промываем зеленый лук и измельчаем его. Натираем на мелкой терке твердый творог. Добавляем сыр и зеленый лук к хлебу.

Всыпаем соль, черный молотый перец, мускатный орех и молотый кориандр. Хорошо все перемешиваем. Добавляем яйца и всыпаем панировочные сухари. Снова все хорошо перемешиваем.

Делаем смесь (скриншот)

В готовую смесь выкладываем фарш и размешиваем до однородной массы.

Очищаем лук, нарезаем четвертинками. Выкладываем на дно формы, смазанное маслом. Мокрыми руками формируем из фарша два больших рулета. Выкладываем их в форму на лук.

Формируем рулеты (скриншот)

Вливаем в форму воду. Добавляем горошинки душистого перца и лавровый лист. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 60 минут.

Готовый рулет режем на порции и подаем с гарниром на стол.

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