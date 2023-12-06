Голландский мясной рулет: отменное блюдо для праздничного стола

Что вам понадобится

Фарш из говядины - 1 кг

Хлеб 180 г

Молоко 250 г

Соль по своему вкусу

Черный перец (молотый) по своему вкусу

Мускатный орех - 0,25 ч. ложки

Кориандр - 0,5 ч. ложки

Зеленый лук - 30 г

Твердый сыр - 150 г

Яйца - 3 шт.

Панировочные сухари - 2 ст. ложки

Вода - 50 мл

Лавровый лист - 1 шт.

Черный перец горошком - 3 шт.

Подсолнечное масло - по своему вкусу

Лук - 1 шт.

Как приготовить голландский рулет.

Чтобы рулет получился очень сочным, его нужно готовить на подушке из лука. Также рекомендуем на дно формы для запекания влить воду и добавить лавровый лист и ароматный перец для аромата.

Хлеб нарезаем кубиками и заливаем молоком. Разминаем хлеб, превращая его в кашицу.

Промываем зеленый лук и измельчаем его. Натираем на мелкой терке твердый творог. Добавляем сыр и зеленый лук к хлебу.

Всыпаем соль, черный молотый перец, мускатный орех и молотый кориандр. Хорошо все перемешиваем. Добавляем яйца и всыпаем панировочные сухари. Снова все хорошо перемешиваем.

Делаем смесь (скриншот)

В готовую смесь выкладываем фарш и размешиваем до однородной массы.

Очищаем лук, нарезаем четвертинками. Выкладываем на дно формы, смазанное маслом. Мокрыми руками формируем из фарша два больших рулета. Выкладываем их в форму на лук.

Формируем рулеты (скриншот)

Вливаем в форму воду. Добавляем горошинки душистого перца и лавровый лист. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 60 минут.

Готовый рулет режем на порции и подаем с гарниром на стол.