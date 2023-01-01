"Гоголь - украинец": Скрипка объяснил, почему снимался с россиянами в новогодних мюзиклах

Почему артист согласился на съемки в российском мюзикле

"У нас отношения с московитами очень сложные и неоднозначные. Во-первых, нужно украинцам для себя откровенно признать, что мы создали Московию. Это мы ее основали, а потом давали свою культурную энергию. Даже идею создания русского языка дали украинцы. Все победы, которые имела Московия на фронтах - сделали украинцы. Но мы были завоеваны более трех веков назад и мы выжили благодаря нашей гибкости и пластичности. Это сотрудничество - это тоже адаптация", - объясняет артист.

По словам Скрипки, важным для него того было то, что мюзикл создан по мотивам повести Николая Гоголя. А он - украинский автор, который в своем творчестве прославил Украину.

"Гоголь - украинец, мюзикл снимался в Украине, хотя там были российские поп-звезды. Я согласился на этот проект при двух условиях - что будет украиноязычный вариант, но это не выполнили, и второе условие - что я должен дать копняков Киркорову. Это было выполнено. Это меня убедило и я снялся в том мюзикле. Он до сих пор работает и является любимым в Украине. Я не знаю, показывают ли его в России. Это очень интересно, смотрят ли московиты его сейчас", - добавляет музыкант.

Также Скрипка отмечает, что до начала войны России против Украины в 2014 году артист в основном зарабатывал в РФ. А тогда он эти средства вкладывал в развитие украинской культуры.

"До 2014 года основное поле моей творческой деятельности было в России. Я там зарабатывал средства. Тех денег было достаточно, чтобы инициировать фестивали в Украине - это вечерницы, фестиваль "Країна мрій", Рок-Сич и другие инициативы. Потому что жизнь - это всегда адаптация и компромисс. Этот мюзикл был мой определенный компромисс. Безусловно, с 2014 года было совершенно естественно не ездить в Московию. Бескомпромиссно не играть там концертов. Финансово это сложно, поэтому до сих пор свой рынок, признаюсь, я ищу в Украине", - говорит Олег.